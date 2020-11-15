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15.11.2020 - 11:27 | | AA

Bosna Hersek sandık başında

Yerel seçimlerde sabah 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi saat 19.00'a kadar sürecek. 3 milyon 283 bin kayıtlı seçmenin oy kullanabileceği seçimlerde, 22'si büyükşehir olmak üzere 144 belediye başkanı seçilecek.

Bosna Hersek sandık başında

Bosna Hersek halkı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde gerçekleştirilen yerel seçimler için sandık başına gidiyor.

Mostar dışındaki tüm şehirlerde yapılan seçimlerde, yerel saatle 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi saat 19.00'a kadar sürecek.

Merkez Seçim Kurulunun (CIK) verilerine göre, ülkede 3 milyon 283 bin 380 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Seçimde, gelecek 4 yıl görev yapacak 22'si büyükşehir olmak üzere 144 belediye başkanı belirlenecek.

Aynı zamanda belediye meclis üyelerinin de belirleneceği seçimlere, 129 siyasi parti, 262 bağımsız aday, 72 ittifak, 9 bağımsızlar listesi ve 71 azınlık temsilciliği adayı katılıyor.

Seçimlerde, 425'i belediye başkanlıkları için olmak üzere toplam 30 bin 809 aday yarışıyor.

Son dönemde Kovid-19 vakalarının hızla arttığı Bosna Hersek'te, salgın nedeniyle oy kullanma merkezlerinde de belli bazı kurallar uygulanacak.

Resmi olmayan ilk seçim sonuçlarının gece yarısına doğru açıklanması bekleniyor.

Mostar'da seçimler 20 Aralık'ta

Öte yandan, şehrin statüsü ile ilgili sorun nedeniyle 12 yıldır yerel seçimlerin yapılmadığı Mostar'da ise seçimler, diğer şehirlerden farklı olarak 20 Aralık'ta yapılacak.

Bosna Hersek'in doğusunda bulunan ve 1995 yılının temmuz ayında Müslüman Boşnaklara yönelik soykırımın işlendiği Srebrenitsa'daki seçimler, bu yıl da kamuoyunun odağında olacak.

Geçen seçimde belediye başkanlığını Sırp adayın kazandığı şehirde, Boşnak partiler bu yıl Alija Tabakovic ismi üzerinde uzlaşarak tek adayı destekleme kararı aldı.

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