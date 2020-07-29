29.07.2020 - 14:26 | | AA
Bosna Hersek'te Bakan Bukvarevic koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Bosna Hersek Federasyonu Gaziler Bakanı Bukvarevic'in Kovid-19'a yenik düşerek hayatını kaybettiği bildirildi.
Saraybosna Üniversitesi Klinik Merkezi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) Gaziler Bakanı Salko Bukvarevic'in pazartesi günü durumunun kötüleştiği, bugün ise yaşamını yitirdiği açıklandı.
Bukvarevic'in 22 Temmuz'da Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, dün itibarıyla da solunum cihazına bağlandığı kaydedildi.
Boşnak bakanın evli ve iki çocuk babası olduğu ifade edildi.