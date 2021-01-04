Brexit’e rağmen oylarını ‘eritti’

Araştırma şirketi “Focaldata” tarafından yapılan ve 22 binden fazla kişinin katıldığı anket, yarın ülkede genel bir seçim yapılsa ne iktidardaki Muhafazakar Parti ne de ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin çoğunluğu kazanamayacağını gösterdi. Ankete göre, olası bir seçimde Johnson’ın partisi parlamentoda 81 sandalye kaybederek 284’e düşerken, İşçi Partisi ise 82’lik artışla 282 sandalyeye ulaşabilir.