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04.01.2021 - 07:00 |

Brexit’e rağmen oylarını ‘eritti’

Yeni bir anket İngiliz halkının, Başbakan Boris Johnson liderliğindeki hükümetin koronavirüs pandemisini ele alış şeklinden ve Brexit müzakerelerindeki tutumundan mutsuz olduğunu ortaya koydu.

Brexit’e rağmen oylarını ‘eritti’

Araştırma şirketi “Focaldata” tarafından yapılan ve 22 binden fazla kişinin katıldığı anket, yarın ülkede genel bir seçim yapılsa ne iktidardaki Muhafazakar Parti ne de ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin çoğunluğu kazanamayacağını gösterdi. Ankete göre, olası bir seçimde Johnson’ın partisi parlamentoda 81 sandalye kaybederek 284’e düşerken, İşçi Partisi ise 82’lik artışla 282 sandalyeye ulaşabilir.

 

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