Brexit'in mimarı Farage bu kez koronavirüs yasaklarıyla mücadele edecek

Farage hükümetin salgının yeniden hız kazanması karşısında ikinci kez ulusal önlemler açıklamasının "kurtarmayı umduğundan daha fazla 'yaşam-yılı' kaybına yol açacağını" ileri sürdü ve toplum olarak bağışıklık oluşturmanın çok daha etkili olacağını savundu.

Adını Reform Partisi olarak değiştirmek üzere başvuran Brexit Partisi'nin lideri, hastalık karşısında ölüm riski daha yüksek olan grupları korumaya odaklanmanın yeterli olacağını da savundu.

Ancak İngiltere Başbakanı Boris Johnson bugün parlamentoda milletvekillerine ulusal önlemlerden başka çare olmadığını anlatmaya hazırlanıyor.

Alınan önlemler çerçevesinde Perşembe gününden itibaren ülkede restoranlar, publar, barlar, spor salonları, ibadet yerleri ve hayati ürünler satmayan dükkanların dört hafta süreyle kapanması öngörülüyor.

Avam Kamarası hükümetin önerdiği planı Çarşamba günü oylayacak.

İktidardaki Muhafazakar Parti'nin bazı milletvekillerinin önerilere karşı oy kullanması bekleniyor. Ana muhalefet İşçi Partisi ise hükümetin önlem almakta geç kaldığını söylese de ulusal önlemlere destek verecek.

Pazar günü Birleşik Krallık çapında 23 bin 254 yeni koronavirüs vakası ve 162 Covid ölümü olduğu açıklandı.

Nigel Farage ve yeni hedefi

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması için yıllardır mücadele eden ve sırasıyla bu konuya odaklanan UKIP (Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi) ve daha sonra Brexit Partisi'nin lideri olan Nigel Farage İngiltere'de geçen yıl Brexit ihtimaline rağmen yapılan son Avrupa Parlamentosu seçimlerine, tepki grubu olarak girmiş ve 29 sandalye ile bütün partileri geride bırakmıştı.

Partiyi destekleyenlere yolladığı e-postada Farage bu seçim zaferinin AB'den ayrılığı garantilediğini ve Birleşik Krallık'ta demokrasiye güveni yeniden inşa etmeye katkı sağladığını söyledi.

Farage, geçen yıl Birleşik Krallık parlamentosu seçimlerinde hayati destek sağladıkları Muhafazakar Partili başbakan Boris Johnson'un "bizi satmadığından emin olmak için" AB'den ayrılık sürecini nasıl yönettiğini yakından izlemeyi sürdürdüklerini kaydetti ama artık "enerjimizi ve kaynaklarımızı ulusun karşı karşıya olduğu diğer acil sorunlara odaklamamızın zamanı geldi" dedi.

Partinin adını Brexit Partisi yerine Reform UK olarak değiştirmek üzere Yüksek Seçim Kurulu'na başvurusunu yaptığını kaydeden Farage "Hükümet (koronavirüs konusunda) kendi kazdığı çukura düşüyor ve hatalarını kabullenmek yerine, çukur kazmayı sürdürüyor" diye sürdürdü.

"Covid dışında, kanser, kalp, akciğer ve diğer sağlık sorunları olan hastaların tedavileri yeniden iptal edilip erteleneceği için, yeni ulusal sokağa çıkma önlemleri kurtarmayı umduğundan çok daha fazla yaşam-süresi kaybına yol açacak. İntiharlar artıyor. İşletmeler ve istihdam çöküyor" diye ekledi.

Ne istiyor?

Farage Birleşik Krallık'ın, binlerce uzmanın imzasını taşıyan Büyük Barrington Deklarasyonu'ndaki önerileri izlemesi gerektiğini söylüyor.

Bu çağrıda yaşlılar ve Covid-19 karşısında daha korumasız olan diğer gruplardan insanların kornumasına odaklanılıp, halkın kalan kısmının görece normal bir hayat sürdürmesi tavsiye ediliyordu.

Farage da e-mektubunda risk grupları dışında kalanların basit hijyen önlemleri ve ölçülü bir sağduyu içinde yaşamlarını sürdürebileceğini kaydederek "Bu şekilde nüfus içinde bağışıklığı geliştirebiliriz. Virüsten korkmak ve saklanmak yerine onunla birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz" diyor.

Covid-19 tedavilerinin de giderek daha etkili olduğunu yazan Farage ölüm oranlarının düştüğünü kaydediyor.

Yeni önlemler: İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'da durum

Pazar günü hükümet virüsün yayılma hızı istenen düzeye indirilemezse, yeni sıkı önlemlerin uygulanmasının 4 hafta sonra yeniden uzatılabileceğini de açıklamıştı.

Önlemler okulların kapatılmasını içermiyor. Okul ve üniversiteler açık kalacak.

İngiltere'de yeni önlemler çerçevesinde kapatılacak işyerlerinde çalışanların maaşlarını devletin ödemeyi sürdüreceğinin açıklanmasından sonra, benzer sıkı önlemler uygulanan İskoçya'nın başbakanı Nicola Sturgeon Birleşik Krallık'ın tümünde önlemler uygulanması gerekiyorsa, yardımların da bütün bölgeleri kapsaması çağrısında bulundu.

Galler bölgesinin başbakanı Mark Drakeford, kendi bölgelerinde daha önce ilan edilen 17 günlük sıkı önlemlerin 9 Kasım'da planlandığı gibi son bulacağını açıkladı.

Kuzey İrlanda'da okullar uzatılan bir aradan sonra bugün yeniden açıldı ama daha önce kapatılan publar, barlar ve restoranlar 13 Kasım'a kadar açılmayacak.

Kaynak: BBC Türkçe