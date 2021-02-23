MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Brezilya, BioNTech/Pfizer'ın Kovid-19 aşısının yaygın kullanımını onayladı
ABONE OL
23.02.2021 - 18:52 | | AA

Brezilya, BioNTech/Pfizer'ın Kovid-19 aşısının yaygın kullanımını onayladı

Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu (ANVISA), BioNTech/Pfizer'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşının ülkede yaygın kullanımına onay verdi.

Brezilya, BioNTech/Pfizer'ın Kovid-19 aşısının yaygın kullanımını onayladı

 

ANVISA'dan yapılan yazılı açıklamada, "17 günlük bir analiz sürecinin ardından Anvisa, yaygın kullanım için ilk Kovid-19 aşısını onayladı. BioNTech/Pfizer aşısının güvenliği, kalitesi ve etkinliği, Brezilya vatandaşının sağlığını korumak için çalışmalarına devam eden Anvisa çalışanlarının teknik personeli tarafından değerlendirildi ve onaylandı." ifadelerine yer verildi. 

Böylece, BioNTech/Pfizer tarafından geliştirilen "BNT162b2" aşısı, Brezilya'da yaygın kullanım onayı alan ilk Kovid-19 aşısı oldu. 

Yaygın kullanım onayı almasına rağmen, aşıdan Brezilya'da henüz bulunmuyor. Brezilya hükümeti ile üretici şirket arasındaki görüşmeler, üreticinin anlaşmada aşının muhtemel yan etkilerinin sorumluluğunu almadığına dair madde bulundurması nedeniyle sekteye uğramıştı. 

Yaklaşık 6 milyon kişinin aşılandığı ülkede hali hazırda Çinli ilaç şirketi Sinovac'ın geliştirdiği CoronaVac ve Oxford-AstraZeneca'nın aşılarının acil kullanım onayı bulunuyor. 

Nüfusu 210 milyonu aşan Brezilya'da, 247 binden fazla kişinin hayatına mal olan Kovid-19, bugüne kadar 10 milyonu aşkın kişide görüldü.

Muş merkezli terör operasyonunda 6 tutuklamaMuş merkezli 7 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yol ortasında mesai arkadaşını öldürdü!

Yol ortasında mesai arkadaşını öldürdü!

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! Maaşları...

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! Maaşları...

Türkiye'de oran Avrupa ortalamasının üstünde

Türkiye'de oran Avrupa ortalamasının üstünde

Görüntüler çok konuşulmuştu! Valilik'ten açıklama geldi

Görüntüler çok konuşulmuştu! Valilik'ten açıklama geldi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet