MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun 4. Kovid-19 testi negatif çıktı
ABONE OL
25.07.2020 - 15:58 | | AA

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun 4. Kovid-19 testi negatif çıktı

Temmuz ayının başında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, iyileştiğini açıkladı.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun 4. Kovid-19 testi negatif çıktı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dördüncü Kovid-19 testinin negatif çıktığını duyurdu.

Brezilya'nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Bolsonaro'da 7 Temmuz'da Kovid-19 teşhis edilmiş ve ardından yaptırdığı 2 Kovid-19 testi de pozitif çıkmıştı.

Devlet Başkanlığı konutu Alvorada Sarayı'nda karantinada bulunan 65 yaşındaki Bolsonaro, hafif semptomları için kullandığı sıtma ilacı hidroksiklorokin sayesinde hemen iyileşmeye başladığını savunmuştu.

Bolsonaro, daha önce Kovid-19'u küçümsemesi ve salgına karşı gerekli önlemleri almaması nedeniyle tepki çekmişti. Bolsonaro, başlarda Kovid-19'u "küçük bir grip" olarak nitelemiş ve ülkede salgına karşı önlem alan eyalet valilerini eleştirmişti.

Dünyada, ABD'nin ardından salgından en çok etkilenen ülke olarak öne çıkan Brezilya'da 85 bin 238 kişinin hayatına mal olan virüs, bugüne kadar 2 milyon 343 bin 366 kişide görüldü.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkça 'İkaz ediyoruz' dedi ve uyardıCumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nden Amasya Çevre Yolu Açılış Töreni’ne canlı bağlantı gerçekleştirdi. Erdoğan açıklamasında, "Buradan açıkça ikaz ediyoruz: Şayet bizim ödediğimiz bedelleri göze alıyorsanız, buyurun çıkın meydana." ifadelerini kullandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! Turuncu listedeki Savaş Fırat kod adlı Yahya Atmaca öldürüldü

Son dakika! Turuncu listedeki Savaş Fırat kod adlı Yahya Atmaca öldürüldü

Alışverişte yeni dönem! Herkesi ilgilendiriyor

Alışverişte yeni dönem! Herkesi ilgilendiriyor

Türk denizci sonunda evine döndü

Türk denizci sonunda evine döndü

Son dakika! Bakırköy'de arıza yapan iş makinesinin kepçesi altında kalan işçi hayatını kaybetti

Son dakika! Bakırköy'de arıza yapan iş makinesinin kepçesi altında kalan işçi hayatını kaybetti

Sıradaki Haber