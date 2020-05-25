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25.05.2020 - 09:56 | | AA

Brezilya'da 653 ölüm daha

ABD'nin ardından vaka sıralamasında dünya ikincisi olan Güney Amerika ülkesinde corona virüse yakalananların sayısı 364 bini geçti, can kaybı ise 22 bin 666 oldu.

Brezilya'da 653 ölüm daha

Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 653 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 653 artarak 22 bin 666'ya yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı 5 bin 372 artışla 363 bin 211'e ulaştı.

Covid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke konumunda bulunuyor.

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