Brezilya’da ‘boş’ şırınga skandalı

Sosyal medyada, bazı sağlık çalışanlarının koronavirüs aşısı yerine ya boş şırınga ya da halihazırda sıkıştırılmış enjektör kullandıklarını gösteren görüntülerin paylaşılması üzerine polisin harekete geçtiği bildirildi. Kentte ‘Coren-RJ’ olarak bilinen eyalet hemşirelik konseyi, olaya karışan bir personelin işten çıkarıldığını ve sahte iğneleri alan yaşlıların daha sonra aşılandığını açıkladı. Gerçek koronavirüs aşılarının yasa dışı satış yapmak için ‘kaçırıldığı’ düşünülürken, polis olaya karışanların zimmete para geçirmekten yargulanabileceğini ve 12 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceğini söyledi.