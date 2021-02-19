19.02.2021 - 07:00 | | DIŞ HABERLER
Brezilya’da ‘boş’ şırınga skandalı
Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde polis, bazı sağlık çalışanlarının yaşlı vatandaşlara koronavirüs aşısı yaparken boş şırıngalar kullandıklarının ortaya çıkmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlattı.
Sosyal medyada, bazı sağlık çalışanlarının koronavirüs aşısı yerine ya boş şırınga ya da halihazırda sıkıştırılmış enjektör kullandıklarını gösteren görüntülerin paylaşılması üzerine polisin harekete geçtiği bildirildi. Kentte ‘Coren-RJ’ olarak bilinen eyalet hemşirelik konseyi, olaya karışan bir personelin işten çıkarıldığını ve sahte iğneleri alan yaşlıların daha sonra aşılandığını açıkladı. Gerçek koronavirüs aşılarının yasa dışı satış yapmak için ‘kaçırıldığı’ düşünülürken, polis olaya karışanların zimmete para geçirmekten yargulanabileceğini ve 12 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceğini söyledi.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk 'Regaip Kandili' idrak edildiDiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın cemaate vaaz vererek katıldığı programla üç ayların habercisi olan Regaip Kandili Ayasofya Camii'nde ilk defa idrak edildi. Cemaatin maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.