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24.03.2020 - 02:56 | | AA

Brezilya'da corona virüsten ölenlerin sayısı 34'e çıktı

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 34'e yükseldi.

Brezilya'da corona virüsten ölenlerin sayısı 34'e çıktı

Brezilya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 9 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece söz konusu virüsün yol açtığı ölümlerin sayısı 34'e çıktı. Ülkedeki vaka sayısı ise 1924'e ulaştı.

Kovid-19 salgını ülkenin 27 bölgesine yayıldı ve salgından en fazla Sao Paulo şehri etkilendi.

Brezilya'nın ve Güney Amerika'nın en büyük kenti olarak bilinen Sao Paulo'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a, vaka sayısı 745'e çıktı.

 Brezilya Kongresinin alt kanadı Milletvekilleri Meclisinde çarşamba günü onaylanan ve ülkede "felaket durumu" ilan edilmesini içeren kararname, Kongrenin üst kanadı Senato üyelerinin video konferans yöntemiyle düzenlediği oturumda oy birliğiyle kabul edilmişti.

New York'ta hayat durduNew York'ta Kovid-19 nedeniyle zorunlu olmayan tüm iş yerleri 22 Mart saat 20:00 itibariyle kapandı.
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