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06.01.2021 - 22:00 | | DHA

Brezilya'da helikopter kazası: 2 kişi hayatını kaybetti

Brezilya'nın Vila Velha kentinde helikopter düştü. Helikopterdeki pilot ve yolcunun yaşamını yitirdiği ifade edildi. Helikopterin düşme anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Helikopter, Brezilya'nın Vila Velha kentindeki Riviera da Barra bölgesinde düştü. Yerel medya, helikopterin düşüş nedeninin henüz bilinmediğini, incelemelerin sürdüğünü duyurdu. Helikopterin pilotu Octavio Schneider Queiroz ve kız arkadaşı Lucimara Poletonun kaza sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Brezilyada helikopter kazası: 2 kişi hayatını kaybetti


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