Brezilya'da helikopter kazası: 2 kişi hayatını kaybetti

Helikopter, Brezilya'nın Vila Velha kentindeki Riviera da Barra bölgesinde düştü. Yerel medya, helikopterin düşüş nedeninin henüz bilinmediğini, incelemelerin sürdüğünü duyurdu. Helikopterin pilotu Octavio Schneider Queiroz ve kız arkadaşı Lucimara Poletonun kaza sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.







