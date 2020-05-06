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06.05.2020 - 03:45 | | AA

Brezilya'da son 24 saatte corona nedeniyle 633 kişi öldü

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 633 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya'da son 24 saatte corona nedeniyle 633 kişi öldü

Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 yüzünden ölenlerin sayısı 633 artışla 7 bin 921'e, vaka sayısı da 9 bin 493 artarak 114 bin 715'e yükseldi.

Ülkede 48 bin 221 kişi iyileşirken hayatını kaybedenlerden 1579 kişinin ölüm sebebi ise araştırılıyor.

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