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20.04.2020 - 00:44 | | AA

Brezilya'da son 24 saatte corona virüs nedeniyle 115 kişi öldü

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 115 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya'da son 24 saatte corona virüs nedeniyle 115 kişi öldü

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs yüzünden ölenlerin sayısı 115 artışla 2462’ye, virüsün görüldüğü kişi sayısı 2 bin 55 artarak 38 bin 654’e yükseldi.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, "Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke" durumunda bulunuyor.

Bölgede, ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm Brezilya'da gerçekleşmişti.

Bayrampaşa meyve sebze halinde sevkiyat başladı.Corona virüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde, saat 18.00 itibariyle Bayrampaşa meyve sebze halinde sevkiyat başladı.
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