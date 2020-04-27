Brezilya'da son 24 saatte corona virüs nedeniyle 189 kişi öldü

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 yüzünden ölenlerin sayısı 189 artışla 4 bin 205’e, virüsün görüldüğü kişi sayısı da 3 bin 379 artarak 61 bin 888’e yükseldi.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya'da gerçekleşmişti.