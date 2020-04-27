27.04.2020 - 00:15 | | AA
Brezilya'da son 24 saatte corona virüs nedeniyle 189 kişi öldü
Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, yeni tip corona virüs salgını nedeniyle son 24 saatte 189 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 yüzünden ölenlerin sayısı 189 artışla 4 bin 205’e, virüsün görüldüğü kişi sayısı da 3 bin 379 artarak 61 bin 888’e yükseldi.
Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.
Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya'da gerçekleşmişti.