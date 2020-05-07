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07.05.2020 - 03:04 | | AA

Brezilya'da son 24 saatte corona virüs nedeniyle 615 kişi öldü

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 615 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya'da son 24 saatte corona virüs nedeniyle 615 kişi öldü

Brezilya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 yüzünden ölenlerin sayısı 615 artışla 8 bin 536'ya, vaka sayısı da 10 bin 503 artarak 125 bin 218'e yükseldi.

Ülkede 51 bin 370 kişi iyileşirken hayatını kaybedenlerden 1643'ünün ölüm sebebi ise araştırılıyor.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya'da gerçekleşmişti.

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