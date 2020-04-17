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17.04.2020 - 00:27 | | AA

Brezilya'da son 24 saatte covid-19 nedeniyle 188 kişi öldü

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da yeni tip corona virüs (covid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 188 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya'da son 24 saatte covid-19 nedeniyle 188 kişi öldü

 

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs yüzünden ölenlerin sayısı 188 artışla 1924’e, virüsün görüldüğü kişi sayısı 2 bin 105 artarak 30 bin 425’ye yükseldi.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke durumunda bulunuyor.??

Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm Brezilya'da gerçekleşmişti.

New Jersey'de bir bakımevinde 17 ceset bulunduABD’nin New Jersey (NJ) eyaletindeki en büyük yaşlı bakımevinde 17 ceset bulundu. Ölümlerin yeni tip corona virüsle (covid-19) bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
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