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16.04.2020 - 01:18 |

Brezilya'da son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 204 kişi öldü

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da yeni tip corona virüs nedeniyle son 24 saatte 204 kişi hayatını kaybetti.?

Brezilya'da son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 204 kişi öldü

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 204 artışla 1736'ya, virüsün görüldüğü kişi sayısı ise 3 bin 58 artarak 25 bin 262'ye yükseldi.?

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke durumunda bulunuyor.

Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm Brezilya'da gerçekleşmişti.

 

ABD ile İran arasında körfezde sıcak temasABD Donanması, İran Devrim Muhafızları Ordusuna (DMO) bağlı sürat botlarının Basra Körfezi'nde ABD savaş gemilerini taciz ettiğini açıkladı.
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