16.04.2020 - 01:18 |
Brezilya'da son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 204 kişi öldü
Güney Amerika ülkesi Brezilya'da yeni tip corona virüs nedeniyle son 24 saatte 204 kişi hayatını kaybetti.?
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 204 artışla 1736'ya, virüsün görüldüğü kişi sayısı ise 3 bin 58 artarak 25 bin 262'ye yükseldi.?
Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke durumunda bulunuyor.
Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm Brezilya'da gerçekleşmişti.