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17.04.2020 - 22:33 | | AA

Brezilya'da son 24 saatte covid-19 nedeniyle 217 kişi öldü

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, yeni tip corona virüs (covid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 217 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya'da son 24 saatte covid-19 nedeniyle 217 kişi öldü

 

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs yüzünden ölenlerin sayısı 217 artışla 2141’e, virüsün görüldüğü kişi sayısı 3 bin 252 artarak 33 bin 682’ye yükseldi.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, "Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke" durumunda bulunuyor.

Bölgede, ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm Brezilya'da gerçekleşmişti.

Bakan Koca, bugünkü vaka ve can kaybı sayılarını duyurdu! İşte 17 Nisan 2020'ye ait yeni veriler...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Corona virüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaparak yeni rakamları bildirdi. 40 bin 270 test ve 4 bin 353 yeni vaka tespit edildiğini belirten Bakan Koca, son 24 saatte içinde 126 kişinin hayatını kaybettiğini dile getirdi.
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