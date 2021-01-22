‘Brezilya’daki mutasyon korkutucu'

Brezilya’nın Amazon bölgesinde tespit edilen yeni koronavirüs varyantının “kaygı verici” olduğu belirtildi. Yeni varyant Amazon bölgesinden Japonya’ya seyahat eden 4 kişide tespit edilmişti. Yeni varyantın İngiltere ve Güney Afrika’da rastlanan varyantlardan ayrı geliştiğini belirten bilim insanları, Milliyet’e yeni mutasyon ile ilgili gerçekleştirilen son araştırmaları ve sonuçlarını paylaştı.



‘Antikorları yanıltıyor’



ABD Connecticut Üniversitesi Alerji ve İmmünoloji Bölümü’nde görevli Türk bilim insanı Prof. Dr. Derya Unutmaz, Amazon’da tespit edilen varyantın Güney Afrika’da mutasyona uğrayan türden bile daha tehlikeli olduğunu söyledi ve “Brezilya’da tespit edilen yeni varyant, diğer tespit edilebilen üç mutasyondan daha tehlikeli. Açıkçası bu durum biraz korkutucu. Brezilya’daki mutasyona uğrayan türün antikorlardan kaçma ihtimalinin çok yüksek olduğu belirtiliyor. Kovid-19 hastalığı geçirende, hafif belirtili istisnalar dışında ikinci kez hastalık geçiren görmeyiz. Ancak Brezilya’da tespit edilen varyantın koruyucu antikorları yanıltarak çoğaldığına dair bulgulara ulaşılmış durumda” dedi.



‘Tepetaklak edebilir’



Prof. Dr. Unutmaz, başka risklerin de söz konusu olduğunu belirterek, şöyle devam etti:



“Yeni varyantın aşılara karşı direnç geliştirme durumu ortaya çıkarsa, salgının gidişatını bir kez daha tepetaklak edebilir. Bugüne kadar hiç olmadığından daha sıkı şekilde tedbirlere başvurulup aşılamanın mümkün olan en hızlı sürede tamamlanması gerekiyor. Yeni varyantların yayılması tabloyu çok kötü bir duruma getirebilir. Dünya genelinde yüzlerce farklı Kovid-19 varyantı söz konusu ancak bunların yüzde 99’u insan sağlığına olumsuz etki gösteremeyecek kadar zayıf türler. Örneğin İngiltere’deki B117 varyantının tek mutasyon türü olmadığı, 23 farklı mutant olduğu konuşuluyor. Bizim en büyük endişemiz virüsün hızla farklı varyantlarda yayılmaya devam etmesi. Bu durumda mevcut aşılar etkisiz kalabileceği gibi, direnç gösteren mutant virüsler ortaya çıkabilir. Unutulmamalı ki, aşılanma dönemi bir yönüyle en riskli zamanlar. Virüs zorlanmaya başlayacağından mutasyona uğrama riski her zamankinden fazla olacaktır.”



Öncelik yerlilerin



Brezilya’da koronavirüsten en fazla etkilenen yer olan Amazonas Eyaleti’nde aşılama önceki gün başladı. Özellikle sağlık sisteminin çöktüğü ve oksijen tüpü için insanların kuyruğa girdiği eyaletin başkenti Manaus’ta söz konusu aşılamanın salgınla mücadelede büyük bir umut olduğu belirtildi. Eyalette aşılamada sağlık çalışanlarına, 80 yaş üstü yaşlılara ve yaklaşık 265 köyde yerli halka öncelik verilecek. Program kapsamında Çin’in CoronaVac aşısını olan ilk kadın olan Witoto etnik grubunun bir üyesi ve hemşire teknisyeni olan 33 yaşındaki Vanda Ortega, geleneksel kıyafetleriyle aşıyı yaptırdı.



‘Türkiye’de yok’ diyemeyiz’



İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Eraksoy ise İngiltere başta olmak üzere Güney Afrika, Nijerya ve Güney Amerika’da görülen mutant virüs için şunları söyledi:



“Kovid-19 solunum yoluyla bulaşan bir hastalık. Sadece İngiltere değil, Nijerya, Güney Afrika, Brezilya ve diğer yerlerde görülen mutant virüsler için ‘Türkiye’de yok’ diyemeyiz. Yeni, türler direkt görüldükleri ülkeler yerine bağlantılı şekilde de bulaşma ihtimali taşıyor. Ne kadar önlem alınırsa alınsın, bir şekilde virüs bulaş yolu bulacaktır. Mutant virüslere yönelik görüşler ağırlıklı olarak gözlemsel araştırmalar. Henüz Türkiye’de klinik çalışmalara dayalı bir durum olmasa da maske, mesafe ve hızlı aşılanma çok önemli.”



‘Aşıların etkinliğini azaltabilir’



Dünya Sağlık Örgütü, ilk örneklerine İngiltere’de rastlanan yeni tip koronavirüsün mutasyon geçirmiş türünün 60 ülkeye yayıldığını Güney Afrika varyantının ise toplam 23 ülke ve bölgede tespit edildiğini duyurmuştu.



Ocak ayı başında Pfizer/BioNTech aşısının, İngiltere ve Güney Afrika’da ortaya çıkan virüsün mutasyonuna karşı etkili olduğu açıklanmıştı. Pfizer’ın aşı bilimcisi Phil Dormitzer ise aşının hem İngiltere hem de Güney Afrika varyantında tespit edilen “N501Y” isimli mutasyonu nötralize ettiğini söylemişti. ABD’de yapılan yeni bir araştırmada ise mutasyona uğrayan koronavirüsün aşıların etkinliğini azaltabileceğini ortaya koydu. New York’taki Rockefeller Üniversitesi’nde Dr. Michel Nussenzweig liderliğinde yapılan araştırmada İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya’daki koronavirüs vakaları test edildi. Nussenzweig, elde edilen sonuçlarla ilgili “Antikor yanıtı, virüsü bloke etmede o kadar iyi değil” dedi. Rockefeller araştırmacıları, Moderna veya Pfizer aşısı olmuş ve antikorlarını laboratuvarda çeşitli virüs mutasyonlarına karşı test etmiş 20 kişiden kan örnekleri aldı. 16 aşı alıcısının testlerinin antikorların virüsü bloke etme kabiliyetinde büyük bir fark göstermediği kaydedildi. Daha önceki araştırmalar, 2 aşının Kovid-19 hastalığını önlemede yaklaşık yüzde 95 etkili olduğunu ortaya koymuştu.



Silahlanma yarışı



Virüsün mutasyona uğrayan son versiyonlarının daha kolay yayıldığını belirten bilim insanları, bunun daha fazla vakaya, ölüme ve hastaneye yatmaya yol açacağını söylüyor. Pennsylvania Üniversitesi’nde immünoloji uzmanı olan E. John Wherry, Rockefeller Üniversitesi bilim adamlarının bu çalışmada “dünyanın en iyileri arasında” olduğunu ve sonuçlarının endişe verici olduğunu ifade etti. Wherry, “İnsanların mevcut aşının çoktan modası geçmiş olduğunu düşünmesini istemiyoruz. Bu kesinlikle doğru değil. Hâlâ bağışıklık var, iyi bir koruma seviyesi, ancak mutasyonlar aslında bağışıklık tepkimizin virüsü ne kadar iyi tanıdığını azaltıyor” dedi. Aşılamanın hızlı bir şekilde yürütülmesi gerektiğini söyleyen Vanderbilt Üniversitesi’nde aşı uzmanı Dr. Buddy Creech, “Aşılar ve virüs arasında bir silahlanma yarışımız var. Aşıyı dünya çapında ne kadar yavaş yayarsak, bu virüse kaçması için o kadar çok fırsat veririz ve o da mutasyonlar geliştirir” değerlendirmesini yaptı. Çalışmaları Moderna ve Pfizer aşılarının yapılmasına yardımcı olan Pennsylvania Üniversitesi’nden bilim insanı Dr. Drew Weissman, antikor bulgularının endişe verici olduğunu söyledi.



AB, aşı pasaportu için toplandı



Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, seyahatleri kolaylaştırması öngörülen “aşı sertifikası” veya “aşı pasaportu” konusunu tartışmak üzere dün toplandı. AB ülkelerinin toplantıda aşı pasaportu konusunda ortak yaklaşım benimsemek için görüşmeler yaptığı belirtildi. Ancak aşı sertifikasının nasıl oluşturulacağı, hukuki zemini ve üçüncü ülkeler için geçerliliği gibi konularda henüz netlik bulunmuyor. Öte yandan Almanya Başbakanı Angela Merkel, aşı tedariki ile ilgili eleştirilere ilişkin açıklama yaptı. Merkel, “Yetersiz aşı üretimi konusundaki sabırsızlığı anlıyorum ancak BioNTech’i eleştirmek için bir sebep görmüyorum. Burada gece gündüz çalışan insanlar var. Prof. Şahin ve Dr. Türeci ile görüştüm. Tek boş günleri yok” dedi.