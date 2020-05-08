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08.05.2020 - 01:52 | | AA

Brezilya'dan korkutan haber! Bir günde 610 kişi corona virüsten öldü

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 610 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya'dan korkutan haber! Bir günde 610 kişi corona virüsten öldü

Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 yüzünden ölenlerin sayısı 610 artışla 9 bin 146'ya, vaka sayısı da 9 bin 888 artarak 135 bin 106'ya yükseldi.

Ülkede 55 bin 350 kişi iyileşirken hayatını kaybeden 1782 kişinin ise ölüm sebebi araştırılıyor.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya'da gerçekleşmişti.

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonuKocaeli'de, TEM yolunda takibe alınarak durdurulan TIR'da yapılan aramada sürücü yatağının altında 155 kilo eroin ele geçirildi. Polis, eroin dolu paketlerle 'evde kal' yazısını oluşturdu.
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