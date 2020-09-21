Britanya'dan tedirgin eden salgın açıklaması

Britanya Kamu Sağlığı İdaresi Başkanı Chris Whitty bugün (21 Eylül) kamuoyuna yaptığı açıklamada, hükümetin salgını kontrol altına almak için yeni önlemler duyurma hazırlığındayken, vaka sayılarının "yanlış yöne" gittiğini belirtti.

Whitty, "Haftalardır artan vaka sayılarının ardından, kötü anlamda bir eşiği aştık" dedi.

Britanya Başbakanı Boris Johnson, salgının en son Mayıs ayı sonunda görülen vaka sayılarına tekrar ulaşmasına nasıl karşılık verileceğine ilişkin bakanlarıyla hafta sonu görüşmeler düzenlemişti. Bu haftanın sonuna doğru hükümetin salgının hızını yavaşlatmak için bazı kısa vadeli kısıtlamalar duyurması bekleniyor.

John Hopkins'in verilerine göre, Britanya'da şu ana kadar 396 bin 744 korona virüsü vakası tespit edildi. 41 bin 866 kişi hayatını kaybetti.