‘Bruce Lee’ imzalı pasaportla komplo

Dos Santos, kendisine yöneltilen milyar dolarlık yolsuzluk suçlaması nedeniyle ocak ayında varlıklarını donduran mahkemeye sahte kanıtlar sunulduğunu iddia etti. Dos Santos, 1973 yılında hayatını kaybeden film yıldızı Bruce Lee’nin imzasını taşıyan sahte pasaportun bir kopyasının varlıklarını donduran Angola’daki mahkemeye sunulan kanıtların bir parçası olduğunu öne sürdü. Dos Santos, yaptığı açıklamada “Sahte delillere bakıldığında, istihbarat servisleri, hukuk mahkemesi ve yargıtay aracılığıyla Angola devletinin bana karşı haksız ve yasadışı bir karar alması için davayı sonuçlandırdığı çok açık” dedi.

Öte yandan, savcı tarafından bu iddiaya yanıt olarak yapılan açıklamada, yasal sürecin “herhangi bir kimlik belgesine dayanmadığı” belirtildi. 2,1 milyar Dolarlık serveti bulunan, petrol, mücevher ve telekom sektöründe faaliyet gösteren dos Santos’un ocak ayında “Luanda Sızıntıları” ismi verilen belgelerde Angola’nın zengin enerji, petrol ve maden kaynaklarını yolsuzluk yaparak sömürdüğü ortaya çıkmıştı.