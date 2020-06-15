Bu kez Atlanta karıştı

ABD’nin Minneapolis kentinde George Floyd adlı siyahi kişinin, polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından baş gösteren ve dünyaya da yayılan protestolar dinmemişken, bu kez benzeri bir haber Atlanta’dan geldi. Yine siyah bir Amerikalı olan Rayshard Brooks polis tarafından öldürülürken, kentte olaylar çıktı. Emniyet Müdürü Erika Shields istifa etti.

Polisin verdiği bilgilere göre, Cuma akşamı yaşanan olayda 27 yaşındaki Rayshard Brooks, bir restoranın girişinde “arabaya servis” için beklediği sırada aracında uyuyakaldı. Brooks, polislerin onu uyandırmasının ardından yapılan alkol testini geçemeyince gözaltına alınmak istendi. Ancak gözaltına alınmaya direnen Brooks’un, polisin elindeki elektro şok aletini alıp, polis memurunu tehdit ettiği, kaçmaya çalışırken de bir polis memuru tarafından vurulduğu aktarıldı. Restorana ait güvenlik kamarası kayıtlarında da Brooks’un kaçarken polis tarafından vurulduğu görülüyor. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Rayshard Brooks hastanede yaşamını yitirdi..

Olayın ardından başlayan protestolar ise, gün içinde devam etti. Atlanta Emniyet Müdürü Erika Shields, istifa ederken, olayın yaşandığı restoranın önünde protestolar düzenlendi. Olayın yaşandığı restoranın önünde ateşler yakılarak Brooks’un ölümü protesto edilirken, kısa süre sonra restoranın göstericiler tarafından ateşe verildiği görüldü. Polis ile göstericiler arasında zaman zaman çatışmalar yaşanırken, polisin çok sayıda göstericiyi gözaltına aldığı bildirildi.

CNN televizyonu, bir polis sözcüsüne dayandırdığı haberinde, Brooks’u vuran polisin işine son verildiğini, diğer polis memurunun ise geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Floyd’un ailesindenikramiye atağı...





ABD’nin Minneapolis kentinde George Floyd’u gözaltına alırken ölümüne neden olan polis memuru Derek Chauvin’in, cinayetten hüküm giymesi halinde bile 50 yaşına geldiğinde emekli olup 1 milyon dolarlık emekli ikramiyesi alabileceğinin açıklanması, Floyd’un ailesini harekete geçirdi. Floyd’un ailesinin avukatı Benjamin Crump, ailenin Chauvin’e karşı hukuk davası açacağını açıkladı.

Putin ABD’deki eylemleri yorumladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’deki olayların ülke içindeki bazı derin krizlerin tezahürü olduğunu söyledi. Rus devlet televizyon kanalı Rossiya 1’e konuşan Putin, ABD’nin Atlanta kentinde siyahi bir kişinin polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından patlak veren gösterileri değerlendirdi.

“ABD’de olanlar bazı derin iç krizlerin tezahürüdür” diyen Putin, bunları ABD Başkanı Donald Trump’ın iktidara gelmesinden itibaren gözlemlediklerini belirtti.

Yaş günü kutlaması gölgelendi!





ABD Başkanı Donald Trump’ın, cumartesi günü West Poit Askeri Akademisi mezuniyet töreninde kürsüdeyken yaşadıkları, 74. yaşgünü kutlamalarını gölgede bıraktı. Yayınlanan görüntülerde Trump, önceki günkü tören sırasında rampadan aşağı yürümekte ve kürsüde su bardağını kaldırmakta zorlanırken, sosyal medyada sağlığına ilişkin çeşitli spekülasyonlar üretildi.

Öte yandan Trump taraftarları, Başkan’ın 74. yaşgünü nedeniyle Michigan eyaletinde bulunan bir gölde “Amerika’yı yine büyük yapalım” etkinliği çerçevesinde teknelerle geçiş yaptı.

Kendisini protesto eden yaralıyı taşıdı





Hafta sonunda İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen gösterilerde, ırkçılık karşıtları ile aşırı sağ gruptan kişiler karşı karşıya geldi. Bu karşılaşma nedeniyle arbede meydana gelirken, ırkçılık karşıtı bir siyahi göstericinin, kargaşada yaralanan aşırı sağ gruptan bir kişiyi omzuna alarak güvenli bir yere götürmesi büyük ilgi çekti. Ülkede “kahraman” ilan edilen siyah vatandaşın, Paul Hutchinson adlı bir spor eğitmeni olduğu anlaşıldı.

Polisler de protesto eylemi yaptı





Fransa’da onlarca polis, İçişleri Bakanı Christophe Castener’in bundan böyle polislerin zanlılara “boğma tekniklerini kullanmayacağı” açıklamasının ardından başkent Paris’te protesto düzenledi. Başkent Paris’te araçlarıyla toplanan onlarca polis, akşam saatlerinde araçlarını Zafer Takı’nın önüne park ederken, Champs-Elysees Bulvarı’na yürüdü. Yürüyüşün en önündekiler, “Polis yoksa huzur yok” şeklinde pankart taşıdı. Bir bölüm polis de, aynı gün kelepçelerini atarak protesto eylemi yapmıştı.

Berlin’de 9 km’lik zincir oluşturdular





Almanya’nın başkenti Berlin’de binlerce kişi, ırkçılık, ayrımcılık ve sosyal adaletsizliğe dikktat çekmek amacıyla 9 kilometrelik bir insan zinciri oluşturdu. “Bölünemez” adı verilen etkinliğin organizatörleri, Brandrenburg Kapısı’ndan başlayan ve renkli kurdeleler eşliğinde oluşturulan insan zinciri öncesinde herkese maske takma ve mesafeyi koruma zorunluluğu getirdi. Etkinliğin bir saat içinde sona ermesi dikkat çekti.