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HaberlerDünya Haberleri Bu kez de kölelik karşıtı Douglass’ın heykeli parçalandı!
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07.07.2020 - 07:00 |

Bu kez de kölelik karşıtı Douglass’ın heykeli parçalandı!

ABD’de siyahi George Floyd’un öldürülmesinin ardından başlayan protestolar çerçevesinde heykellerin hedef alındığı eylemler de sürüyor.

Bu kez de kölelik karşıtı Douglass’ın heykeli parçalandı!

Ancak bu kez hedefteki heykel, köleliği destekleyen değil, karşı olan bir kişiliğe aitti. New York eyaletinin Rochester kentindeki Maplewood Parkı’nda bulunan ve köleliğin kaldırılmasını savunan Frederick Douglass’a ait heykelin kimliği belirsiz kişilerce sökülüp, 150 metre ilerdeki Genesee Nehri kıyısına atıldığı açıklandı.

ABD’de siyahi köle bir kadınla, onun beyaz sahibinin oğlu olarak 1818 yılında dünyaya gelen Douglass, 20 yaşında çalıştığı çiftlikten kaçtıktan sonra kölelik karşıtı mücadeleye ömrünü vermiş önemli bir kişilik olarak biliniyor.

7 gündür elektrikleri kesik olan site sakinleri yardım istediİstanbul Kadıköy'de bulunan bir sitede 7 gündür elektrik kesintisi yaşandığını ve musluklardan pis su aktığını iddia eden site sakinleri yetkililerden yardım istedi.
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