Bu kez de kölelik karşıtı Douglass’ın heykeli parçalandı!

Ancak bu kez hedefteki heykel, köleliği destekleyen değil, karşı olan bir kişiliğe aitti. New York eyaletinin Rochester kentindeki Maplewood Parkı’nda bulunan ve köleliğin kaldırılmasını savunan Frederick Douglass’a ait heykelin kimliği belirsiz kişilerce sökülüp, 150 metre ilerdeki Genesee Nehri kıyısına atıldığı açıklandı.

ABD’de siyahi köle bir kadınla, onun beyaz sahibinin oğlu olarak 1818 yılında dünyaya gelen Douglass, 20 yaşında çalıştığı çiftlikten kaçtıktan sonra kölelik karşıtı mücadeleye ömrünü vermiş önemli bir kişilik olarak biliniyor.