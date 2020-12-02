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02.12.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Bu kez de Romanya’da gizemli sütun bulundu

ABD’nin Utah eyaletinde 18 Kasım’da helikopterle yaban koyunu sayımı yapan görevliler tarafından bulunan monolitin (sütun) geçtiğimiz günlerde esrarengiz bir şekilde kaybolmasının ardından Romanya’da da benzer bir cisim keşfedildi.

Bu kez de Romanya’da gizemli sütun bulundu

Romanya’nın kuzeyinde Piatra Neamt kentine bağlı Batca Doamnei tepesinde bulunan metal üçgen şeklindeki sütunun Utah’taki monolit gibi gizemli olduğu ve kimin tarafından yapıldığının bilinmediği belirtildi. Neamt Kültür ve Miras yetkilisi Rocsana Josanu, önemli bir arkeolojik eser olan Petrodava Dacian Kalesi’nden birkaç metre uzaklığında bulunan sütunun sit alanı olan bölgeye izinsiz bir şekilde yapılmasının yasak olduğunu söyledi.

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