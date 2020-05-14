Bu kez de ‘stoklu’ iddia!

Dergi, Amerikan Merkezi İstihbarat Örgütü’nün (CIA) bir raporuna dayanarak verdiği haberde Çin’in, dünyanın pek çok ülkesinden koruyucu ekipman stoku yapmaya başladığı bir dönemde küresel acil durum ilan etmemesi için Dünya Sağlık Örgütü’nü tehdit ettiğini öne sürdü. Rapora göre, Çin, salgın uyarısı yapması halinde koronavirüs araştırmasında DSÖ’yle iş birliğine son vereceğini söyledi.

Geçen hafta da Alman “Der Spiegel” dergisi, Alman istihbaratına dayanarak Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in 21 Ocak’ta DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus’u bizzat arayıp baskı yaptığını öne sürmüştü. DSÖ Sözcüsü de, “Dr. Tedros ve üst düzey bir DSÖ heyeti 28 Ocak’ta Şi Jinping’le görüştü ve küresel acil durum ilanı konuşulmadı” demişti.

Newsweek’e göre DSÖ, Çin liderinin kişisel müdahalesini reddetmekle birlikte diğer Çinli yetkililerin acil durum ilanını erteletmek ya da uyarının içeriğini değiştirtmek için çaba harcayıp harcamadığı sorularını yanıtsız bıraktı.

Dergi, “Çin, 24 Ocak’la 29 Şubat arasında 2 milyarı maske olmak üzere 2.5 milyar adet kişisel koruyucu malzeme ithal etti. Salgın neredeyse tüm dünyaya ve Çin’e malzeme satan ülkelere de yayılınca, bu kez ABD dahil bu ülkelere tıbbi malzeme yardımı kampanyasına girişti” diye yazdı. Newsweek şöyle devam etti:

“Çin 31 Aralık’ta DSÖ’ye vatandaşları arasında yeni tip bir koronavirüsün görüldüğünü bildirdi, ABD’yi 3 Ocak’ta resmen bilgilendirdi. Pekin 20 Ocak’ta virüsün insandan insana geçmeye başladığını açıkladı. DSÖ’de kamu sağlığı acil durumu ilan edilip edilmemesi konusunda 22 ve 23 Ocak’ta iki oylama yapıldı, ama komisyon karara varamadı. Acil durum ilanı 30 Ocak’ta çıktı.”