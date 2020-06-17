Bu yeni salgın daha bulaşıcı

Çin’in Hubey Eyaleti’nin Vuhan kentinde Aralık 2019’da başlayan SARS benzeri yeni tip koronavirüs salgını dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Çin’in başkenti Pekin’de 100’ü aşkın yeni vakanın tespit edilmesi üzerine ikinci yeni bir salgın endişesi yaşanıyor. Çin yetkilileri durumun “aşırı derecede ciddi” olduğunu söyledi. Yeni salgının yayılmasını kontrol altına almak için sert önlemlerin alınması gerektiğini belirten yetkililer, Pekin’de yeni vakaların artmasıyla kısıtlayıcı tedbirleri de sıkılaştırdı.

40 yeni vaka

Kovid-19 salgınında iki ay boyunca “0” vaka bildiren Çin’de son 24 saatte Çin ana karasında 40, Güney Kore’de 34 yeni vaka tespit edildi. 40 vakanın 27’sinin Pekin’de tespit edildiği belirtildi. Böylelikle Pekin’de 12 Haziran’dan bu yana saptanan vaka sayısı 106’ya yükselmiş oldu. Pekin’deki vakaların çoğu Şinfadi toptancı gıda pazarı çevresinde saptandı. Üç vaka ise Şinfadi yakınlarındaki başka bir pazarda tespit edildi ve bölge karantinaya alındı. Şinfadi toptancı gıda pazarı çevresinde dün karantina tedbirleri alan yetkililer pazarı kapatıp tüm çalışanların test edilmesi talimatını vermiş, 46 bin kişinin test edileceğini duyurmuştu. Ülkede son 24 saatte virüsten ölen bulunmadığı bildirildi. Çin ana karasında şimdiye kadar 83 bin 221 kişide tespit edilen Kovid-19 nedeniyle 4634 kişi yaşamını yitirdi.

‘Aşıyı etkisizleştirir’

Vuhan Üniversitesi’nden bir bilim insanı, başkentteki salgının geçen yıl Vuhan’da ortaya çıkan koronavirüsünden daha bulaşıcı bir suştan kaynaklandığını söyledi. Zhanqiu, bu yeni suşun “daha bulaşıcı” olduğunu dile getirdi. Farklı virüs türlerinin aşı çalışmalarını sekteye uğratacağını söyleyen Zhanqui, “Virüsün farklı genotipleri aşının etkisini azaltacaktır, hatta aşıyı etkisizleştirebilir. Bu, aşının hem Çin’de hem Avrupa’da dolaşımda olan virüslere karşı etkili olmasını gerektirir” dedi. Virüs türlerinin farklı semptomlara neden olabileceğini de aktaran Zhangui, tedavi sürecinde de zorluklar yaşanabileceğini söyledi.

Seyahat kısıtlaması

Kovid-19 vakalarında artış görülen başkent Pekin’de yeniden seyahat kısıtlaması uygulamaya başladı. Vakaların büyük bir kısmının saptandığı Şinfadi toptancı gıda pazarı ile yakınlarındaki bir pazarın çevresi gibi yüksek risk bölgesinde yaşayanların Pekin’den ayrılmaları yasaklandı. Bu bölgeleri karardan önce terk edenlerin ise yerel sağlık dairelerine başvurmaları istendi. Taksicilerin de müşterilerini kent dışına çıkarmaları yasaklanırken otobüs, tren ve metrolara belirli sayıda yolcu taşıma sınırlaması ve maske takılması kuralı getirildi. Ayrıca kentte ilk, orta ve yüksek öğretim seviyesindeki tüm okulların eğitim faaliyetleri bugünden itibaren askıya alındı.

Yeni Zelanda’da iki yeni vaka

Yeni tip koronavirüs Kovid-19’un yayılmasına karşı aldığı sıkı tedbirlerle vaka sayısını sıfırlayan Yeni Zelanda’da 25 günün ardından 2 kişide virüs tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Ashley Bloomfield, 7 Haziran’da İngiltere’den Yeni Zelanda’ya gelen aynı aileden 30’lu ve 40’lı yaşlarda 2 kadında virüsün tespit edildiğini duyurdu. İngiltere-Doha ve Avustralya’nın Brisbane kenti üzerinden aktarmalı olarak ülkeye gelen ve karantina altında tutulan kadınlarla ilgili Avustralya makamlarını bilgilendirdiklerini belirten Bloomfield, “Yeni bir vaka umduğumuz bir şey değildi ama aynı zamanda beklediğimiz ve ona göre de hazırlıklı olduğumuz bir şeydi” dedi. 2 hastanın aile bireylerinden biriyle temasta bulunduklarını bildiren Bloomfield, söz konusu kişinin de Kovid-19 testine tabi tutularak karantinaya alındığını söyledi. Virüsün ortaya çıkmasıyla kendi vatandaşları hariç ülkeye tüm girişleri durduran ve aldığı sıkı tedbirlerle virüse karşı zafer elde eden Yeni Zelanda’da geçen hafta (8 Haziran) tüm hastaların iyileştiği açıklanmıştı. Yeni Zelanda’da Kovid-19 tespit edilen 1506 kişiden 1482’si iyileşmiş, 22’si hayatını kaybetmişti.

Kolombiya

Salgın tırmanıyor

Kovid-19 salgınında Güney Amerika ülkelerinde vaka ve ölü sayısında artış sürüyor. Ekvador’da ölenlerin sayısı 3929’a, Kolombiya’da ise 1726’ya yükseldi. Kolombiya ulusal basınında çıkan haberlere göre virüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 59 arttı. Vaka sayısı ise 2124 artarak 53 bin 63’e çıktı, iyileşenlerin sayısı da 19 bin 952’ye ulaştı.

Sağlık çalışanları yeniden sokakta

Fransa’da sağlık çalışanları yetersiz çalışma koşulları ve maaşların iyileştirilmesi talebiyle bir kez daha sokaklara döküldü. Paris Valiliği’nin izniyle yapılan gösterilerde doktorlar, hemşireler ve bakıcıların arasında bulunduğu sağlık çalışanları, hastanelerdeki malzeme yetersizliğine, çalışma sürelerinin fazla olmasına ve buna karşın maaşlarının çok düşük olmasına tepki gösterdi. Fransa’nın en büyük sendikası Genel İş Konfederasyonu’nun (CGT) çağrısıyla 200’den fazla bölgede yapılan gösterilere polis biber gazıyla müdahale etti.

Koronaya karşı aşı ve ilaç umudu

Kovid-19’a karşı dünyanın dört bir yanında aşı çalışmaları ve yeni tedavi yöntemleri için bilim insanları çaba gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, 130’dan fazla aşı için bilimsel çalışmalar yürütülüyor. İnsan deneylerine başlayan 8 aşı çalışmasının 5’i Çin’de yürütülüyor. Pandeminin ortaya çıktığı Çin’de ise aşı çalışmalarında umut verici gelişmeler devam ediyor.

Sinovac Biotech adlı biyoteknoloji şirketinin Pekin Üniversitesi ile birlikte geliştirdiği Kovid-19 aşısının ikinci faz çalışmasına katılanların yüzde 90’ından fazlasında 14 günün sonunda virüsü etkisiz hale getiren antikorlar gelişti.

Bir diğer umut veren haber ise İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden geldi. Üniversitenin yaptığı araştırmada steroid ailesinden “dexamethasona” isimli ateş düşürücü ilacın Kovid-19 hastalarının ölüm oranını düşürdüğünü keşfetti. İlacın küçük bir doz verilmesi durumunda bile ölüm oranını 3’te 1 oranında düşürdüğü tespit edildi. Araştırmayı yürüten profesör Martin Landray, “Solunum cihazında ya da oksijen desteği alan hastalarda bu ilaç ölüm oranını düşürüyor. Üstelik çok düşük bir maliyetle” dedi. Bilim insanları bu tespiti büyük keşif olarak nitelendirdi.

Alman hükümeti aşı işine girdi

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, hükümetin Kovid-19 tedavisine yönelik aşı ve biyomedikal ilaç üretmek için çalışan biyoteknoloji şirketi CureVac’in yüzde 23 hissesini 300 milyon euro’ya satın alacağını bildirdi. Alman hükümetinin Almanya’da biyoteknoloji sektörünü güçlendirmek istediğini ifade eden Altmaier, hükümetin CureVac’ın şirket politikası kararlarına müdahalede bulunmayacağını söyledi. Mart ayında, ABD Başkanı Donald Trump’ın, merkezi Almanya’da bulunan CureVac’ın Kovid-19’a karşı aşı çalışmalarını ABD’ye çekmek için büyük miktarda para teklif ettiği öne sürülmüştü. CureVac, mRNA tabanlı Kovid-19 aşısı geliştirilmesine odaklanıyor. Şirketin, ABD’nin Boston kentinde laboratuvarı da bulunuyor.