Bulaşan kişi sayısı 65 bine dayandı

Çin’de ortaya çıkan ve dünya genelinde korkuya yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı Filipinler ve Japonya’daki ölümler eklenince 1383’e çıktı. Çin anakarasında virüsten etkilenenlerin sayısı 63 bin 851’e, dünya genelinde de 64 bin 437’ye yükseldi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan (NHC) yapılan açıklamaya göre müşahede altına alınan kişilerin sayısı 177 bin 974, taburcu edilenlerin sayısı 6723 oldu. Ayrıca vaka sayısı Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 53’e çıkarken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10 olarak belirtildi. NHC’den yapılan açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde salgından dolayı 121 kiyşinin öldüğünü belirtirken, 108 ölümün ise iki kez sayıldığı için toplam rakamdan çıkarıldığı bildirildi. NHC’ye göre 5090 yeni vaka tespit edildi. Çin’de vaka sayısı ise 63 bin 851’e çıkarken DSÖ’den Michael Ryan, “Bu rakam geçmişe dönük büyük değişimi ve salgının rotasını temsil etmiyor” dedi. ABD Ulusal Ekonomik Konsey Direktörü Larry Kudlow ise “Çin’in şeffaflıktan yoksunluğu tam bir hayal kırıklığı” dedi.

6 sağlıkçı öldü

Çin’de yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede görev yapan sağlık personelinden 1716’sına virüs bulaştı, bunlardan 6’sı yaşamını yitirdi. Kovid-19’un hızla yayılmasından bu yana Hubey’e 189 takım halinde 21 bin 569 sağlık personeli takviye olarak gönderildi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, ülkelerine aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 33 ülke ve 4 uluslararası organizasyonun yardımda bulunduğunu açıkladı. Çin’in Ankara Büyükelçisi Deng Li, virüsün ilk ortaya çıktığı dönemde 8 doktorun uyarıda bulunduğunu belirterek, şunları dedi:

“İçlerinden Dr. Li Wenliang hayatını kaybetti. Çok iyi doktorlar olduğunu düşünüyorum. Çin Ulusal Denetim Komisyonu bir soruşturma heyeti Vuhan’a gönderildi. Kapsamlı soruşturma yapılarak adil bir sonuca varılacağına inanıyorum. Bilgi akışında bir engelleme oldu mu bir yanlışlık yapıldı mı bunların hepsi araştırılacak.”

Korktular

ABD’nin Michigan Eyaleti’nde bir hastalıuğı nedeniyle zayıf bir bağışıklık sistemine sahip olan Amanda Ulmen, maske takarak bir bankaya gitti. Maskede diş resimleri olması bankacıları tedirgin etti ve banka politikaları gereği Ulmen’den maskesini çıkarmasını istediler. Ulmen, maskeyi çıkarmayı reddedince bir bankacı panik butonuna bastı. Bunun üzerine banka kapatıldı.

HEDİYELER DEĞİŞTİ

Maske buketi dezenfektan

Çin’de salgının merkez üssü Vuhan’ın da dahil olduğu pek çok kent karantina altında tutuluyor. 60 milyona yakın insanın yaşandığı bu kentlerde hayat tamamen durdu. Karantina altında olmayan ama virüsün görüldüğü Pekin, Şanghay ve diğer büyük kentlerde de insanlar mecbur kalmadıkça dışarı çıkmıyor. Bölgede yaşayan insanların sosyal alışkanlıkları da koronavirüs nedeniyle tamamen değişti. Salgın korkusu, her yıl 14 Şubat Sevgililer Günü’nü görkemli bir şekilde kutlayan Çinli çiftleri de etkiledi. Singapur’da çiçekçiler, sevgililer gününde içi hazır noodle, maske ve ihtiyaç malzemesi dolu buketler hazırlarken, Hong Kong’ta arkadaş buluşmalarında tuvalet kâğıtları için çekiliş yapıyor. Tayvan Merkezi Haber Ajansı, CNA’nın haberine göre, ülkede her yıl 14 Şubat’ta dolup taşan restoranlar ve çiçekçiler de sinek avlıyor. Şangay’da restoran işleten Bill Hu, sıfır rezervasyon aldığını söyledi.

Tamamen bitmedi...

Ölümcül salgın ülkedeki romantizmi tamamen durdurabilmiş değil. Ülkedeki en yaygın online sipariş platformu Meituan Dianping’in verilerine göre, bu sene çifler birbirlerinin evlerine en çok maske buketi, dezenfektanlar ve koruyucu gözlük gönderdi. Üzerine güzel dilekler yazılmış maskeler de en çok satanlar arasında. İkinci sırada ise mide ilaçları, sebze ve meyveler yer aldı. Ayrıca, evlerinden çıkmak istemeyen çiftler birbirlerine abur cubur paketleri yolladı.

İngiliz vekil karantinada

İngiltere’de koronavirüs zatürre teşhisi konulanlardan birinin başkent Londra’da geçen hafta “otobüs zirvesine” katıldığı ortaya çıktı. Zirveye katılan dünya genelinde otobüs ve ulaşım endüstrisinden 200 kişiye uyarı mesajı gönderildi. Katılımcılara, belirtileri gösteriyorlarsa acil durum hattını aramaları, kendilerini iyi hissediyorlarsa bir süre evde karantinada kalmaları söylendi. İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisi milletvekili Alex Sobel da bu zirveye katıldığını belirterek kendini karantinaya aldığını açıkladı.

Kamboçya’dan özgürlüğe

Koronavirüs endişesi nedeniyle Pasifik Okyanusu’na kıyısı olan ülkelerde demirleyecek liman bulamamasının ardından Kamboçya tarafından kabul edilen kruvaziyerdeki yolcular, Başbakan Hun Sen tarafından karşılandı. Kamboçya Başbakanı Sen, 1455 yolcu ve 802 mürettebatı taşıyan Holland America Line şirketine ait “Westerdam” adlı gemiden inen yolculara çiçek verdi.

Virüsün yeni fotoğrafı

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) Kovid-19’un fotoğraflarını yayımladı. Enstitünün Montana Eyaleti’nde yer alan Hamilton’daki laboratuvarı, tarama ve transmisyon elektron mikroskoplarında koronavirüsün görüntülerini üretti. NIAID’den yapılan açıklamada, SARS-CoV-2’nin, Aralık 2019’da ilk olarak Vuhan kentinde tespit edilen ve küresel bir halk salığı tehdidi haline gelen Kovid-19 hastalığına neden olduğu belirtildi.

Komplo teorileri yeniden gündemde

Vuhan Viroloji Enstitüsü’nin başına geçen ay virüs salgını başladıktan hemen sonra Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun komutanı Chen Wei’nin geçtiği ortaya çıktı. Koronavirüs zatürre salgınının Vuhan Viroloji Enstitüsü’nde “biyolojik silah” olarak üretildiği, daha sonra bir hata sonucu laboratuvardan sızdığı iddiası tekrar gündeme geldi. Enstitüden yalanlama gelse de halkın bir kısmı, salgının ordu tarafından çıkarıldığını düşünüyor.