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01.04.2020 - 09:57 | | İHA

Bulgaristan’da milletvekili corona virüsüne yakalandı

Eski Çalışma ve Sosyal Politika Bakanı Milletvekili Hasan Ademov’a corona virüsü teşhisi konulması üzerine parlamentodaki tüm milletvekillerine korona virüs testi yapılacak.

Bulgaristan’da milletvekili corona virüsüne yakalandı

Bulgaristan’da üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi (HÖH) Milletvekili Hasan Ademov’un (67) corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Bulgaristan Meclis Başkanı Tsveta Karayançeva, tüm milletvekillerinin bugün 2 hastanede testten geçirileceğini söyleyerek, vekillerden sonra meclis binasında çalışan tüm personelin de teste tabi tutulacağını ifade etti. Meclis Başkanı Katayançeva, Hasan Ademov’un onayı ile corona virüsüne yakalandığı haberinin kamuoyuna duyurulduğunu vurguladı.

Meclis toplantılarının yapılıp yapılmayacağı, yapılırsa ne şekilde yapılacağına milletvekillerinin korona virüs test sonuçlarına göre karar verileceği bildirildi.
Mesleği tıp doktoru olan İsperih doğumlu Hasen Ademov geçen hafta Dobriç şehrindeki hastaneye bin maske bağışlamıştı.

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 mesaisindeki hekimler ve sağlık çalışanlarıyla görüştüSağlık Bakanı Koca, Kovid-19 hastalarını tedavi eden doktor ve sağlık çalışanlarıyla video konferans yoluyla görüştü, tedavi süreci hakkında bilgi aldı. Koca, "Hastaların tedavisine ne kadar erken dönemde başlarsak, solunum sıkıntısı ve yoğun bakım safhasının gelişini o kadar durdurabileceğimizi düşünüyoruz. Erken dönemde bu ilaçlara başlamanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Çalışanlarımızı korumak noktasında da gayret içinde olmanız son derece önemli” ifadelerini kullandı.
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