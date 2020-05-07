07.05.2020 - 11:10 | | DHA
Bulgaristan’da vaka sayısı 1811’e yükseldi
Bulgaristan’da corona virüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 84 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 1811’e çıktı.
Bulgaristan'da corona virüs nedeniyle şu ana kadar 84 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise son 24 saatte 33 kişi daha artarak 1811’e yükseldi. Öte yandan ülkede, toplamda 384 kişinin de iyileştiği açıklandı.
Koronavirüse rağmen dışarı çıktı! "Trabzonluyum, darlandım" dedi...İstanbul’da vatandaşlar corona virüs tedbirlerine uyarken bazı vatandaşlar da sokaklara çıkmakta ısrarcı davranıyor. Pendik’te sokağa çıkan bir vatandaş, kendisine yöneltilen ‘neden dışarıdasınız’ sorusuna, “Trabzonluyum, darlandım” şeklinde cevap verdi. Başka bir vatandaş ise, “Canım çektiği için dışarıdayım” dedi.