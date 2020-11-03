‘Burada bir sorun var demektir!’

“Kriter” dergisine bir söyleşi veren Çavuşoğlu, “Fransa gibi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi, milyonlarca Müslüman vatandaşı bulunan bir ülkenin Cumhurbaşkanı, ‘İslam’ın krizde olduğunu’, ‘aydınlanmış İslam yaratılması gerektiğini’ söyleyebiliyorsa, birinin burada sorun olduğunu hatırlatması gerekiyor” diye konuştu. Fransız makamlarının, bir süredir İslam’ı “sözde” kontrol altına almak amacıyla ‘Fransa İslamı’ oluşturmaya çalıştığını, ‘radikal İslam’la mücadele’ kisvesi altında bazı aşırı önlemler almaya başladıklarını hatırlatan Çavuşoğlu, Avrupa Birliği’nin buna sessiz kalmasının şaşırtıcı olmadığını söyledi. Türkiye’nin uluslararası alanda ayrımcılık, ırkçılık ve İslam karşıtlığıyla mücadelede öncü rol oynadığını vurgulayan Çavuşoğlu, “Avrupa’da yaşayan yaklaşık 6 milyon insanımızla olan gönül bağımız ve onların haklarına sahip çıkmamız, Avrupa’daki aşırı sağcı kesimleri rahatsız ediyor. Ana akım siyaset ve basın da maalesef bu sağcı ve ırkçı söylemleri oy kazanma kaygısıyla benimseyebiliyor” dedi. Avrupa’da İslam ve yabancı düşmanlığının artık “sistematik bir hale” geldiğini belirten Çavuşoğlu, “Bu durum sadece vatandaşlarımızı değil, küresel barışı da tehdit ediyor” diye konuştu.