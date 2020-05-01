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01.05.2020 - 20:56 | | AA

Burası coronanın merkezi! Karar verildi: Açılmayacak

New York Valisi Andrew Cuomo, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle eyalette okulların bu dönem sonuna kadar kapalı kalacağını açıkladı.

Burası coronanın merkezi! Karar verildi: Açılmayacak

Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, "Okulları, çocuklarımızı, öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi güvende tutacak şekilde bu dönem açmamız mümkün değil." dedi.

Vali Cuomo, yaz okulları konusunda ise bu ay sonunda bir karar verileceğini belirtti.

Okulların kapanması New York'ta 4 milyondan fazla öğrenciyi etkileyecek.

İlk kez ölü sayısı 300'ün altına düştü

New York'ta virüs nedeniyle ölenlerin sayısının ise ilk kez 300'ün altına düştüğünü ve son 24 saatte 289 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan Cuomo, vaka sayısı düşmeye başlasa da rakamların hala yüksek olduğunu söyledi.

Aile içi şiddet arttı

Cuomo, eyalette aile içi şiddetin artışına da dikkati çekerek, karantina nedeniyle martta aile içi şiddetin yüzde 15, nisanda ise yüzde 30 arttığını kaydetti.

ABD'de salgının merkezi haline gelen New York'ta 18 binden fazla kişi Kovid-19 yüzünden hayatını kaybederken, vaka sayısı da 300 bini geçti.

 

2 metreye yakın kemane balığı Çeşme'de görüntülendiİzmir'in Çeşme ilçesinde, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki kemane balığı bir vatandaşı cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
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