09.03.2020 - 18:19 | | AA
Burkina Faso'da iki köye saldırı düzenlendi: 43 ölü
Burkina Faso'nun kuzeyinde yer alan Yatenga kentindeki iki köye düzenlenen saldırıda 43 sivil hayatını kaybetti.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yatenga'daki Fulanilerin yaşadığı Dinguila ve Barga köylerine, kimliği belirsiz silahlı kişiler dün saldırı düzenledi.
Saldırıda 43 köylü öldü, 6 kişi yaralandı.
Güvenlik güçleri saldırganları yakalamak için bölgede operasyon başlattı.
Hükümet saldırıyı kınarken incelemelerde bulunmak için bölgeye iki bakan sevk etti.
Burkina Faso'yu oluşturan 13 bölgenin 7'sinde terör saldırıları nedeniyle olağanüstü hal uygulanıyor.
Ülkede son 4 yılda terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda 700'den fazla insan öldü, 270 bin kişi evinden oldu.
Bakan Albayrak'tan flaş açıklamaHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Tüm dünyada kıyamet koparken ocak ve şubat rakamları çok iyi sinyaller veriyor. Ocak ve şubatta gerek yatırım kapasite kullanımları, gerek üretim anlamında, sanayi ve tüketim anlamında, reel sektör açısından ortaya konulan datalara baktığımızda, ilk çeyrek itibarıyla inşallah son çeyreğin üzerinde bir büyümeyi 2020'nin ilk çeyreğinde göreceğiz."