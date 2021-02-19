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19.02.2021 - 01:24 | | AA

Burkina Faso'da sivillere silahlı saldırı: 9 ölü

Burkina Faso'nun kuzeyinde düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi.

Burkina Faso'da sivillere silahlı saldırı: 9 ölü

 

Yerel basındaki haberlere göre, silahlı kişiler, Nijer sınırında bulunan Markoye ve Tokabangou köyleri arasında pazara gitmek üzere yola çıkan bir gruba saldırdı. 

Saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı. 

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplarla DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor. 

Çad, hafta başında düzenlenen G5 Sahel Zirvesi'nde, terörle mücadele için 3 ülke sınırına 1200 asker konuşlandıracağını duyurmuştu. 

Fransa da aynı zirvede Çad, Mali, Moritanya, Burkina Faso ve Nijer'den oluşan G5 ülkelerinde yürüttüğü Barkhane Operasyonu'nda asker sayısını yakın zamanda azaltmayacağını açıklamıştı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk 'Regaip Kandili' idrak edildiDiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın cemaate vaaz vererek katıldığı programla üç ayların habercisi olan Regaip Kandili Ayasofya Camii'nde ilk defa idrak edildi. Cemaatin maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.
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