Bürokratik mekanizma ortadan kaldırıldı

Ekonomisinde de kriz çanları çalan ülkenin bu noktaya nasıl geldiğini Milliyet Colorado Üniversitesi İnovasyon (Yenileşim) Ofisi’nde akademik keşiflerin ticarileştirilmesi üzerine çalışan akademisyen Çiğdem Benam’e sordu. Benam, ABD Başkanı Donald Trump’ın iktidara geldiği ilk günlerde ilk yaptığının salgın döneminin koordinasyonundan sorumlu olacak Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (CDC) bütçesini yüzde 17 azaltmak olduğunu söyledi. “CDC acil durumda testleri üretmekten sorumluydu. Krizin başında ürettikleri testlerin bozuk olduğu anlaşıldı” diyen Benam, Trump’ın 2018’de Ulusal Güvenlik Kurulu’nun pandemilere hazırlıktan sorumlu Küresel Sağlık Birimi’ni lağvettiğini de belirterek, “Dolayısıyla Beyaz Saray’da bu tür krizleri yönetebilecek bürokratik mekanizma ya ortadan kaldırılmıştı ya da bütçe ve yetkileri kısıtlanmıştı. Bu Washington’da eyaletlerdeki mücadeleyi yönlendirecek, koordine edecek bürokratik mekanizmanın yok olmasına yol açtı” dedi.

Sosyo-ekonomik koşullar

Massachusetts’in hastalığın hızlıca yayıldığı bölgeler arasında olduğunu söyleyen Çiğdem Benam, ABD’nin en iyi üniversite ve hastanelerinin olduğu bölgede de kişisel ekipman eksikliği yaşandığına işaret ederek şunları dedi:

“Bu bölgelerde hastalıktan iki grubun orantısız şekilde etkilendikleri göze çarpıyor; huzur evinde yaşayan yaşlılar ile siyahi Amerikalılar. Farklı şekilde etkilenmelerinin altında sosyo-ekonomik koşullar olduğu belirtiliyor. 2017 verilerine göre nüfusun yüzde 8’inin sağlık sigortası bulunmamaktaydı. Doktor ve hastanelere erişimleri olmadığı anlamına geliyor. Obezitenin hastalığın ağır geçmesine yol açan sebeplerden biri olduğu sıkça tekrarlanıyor. Amerikan toplumunda, özellikle sosyo-ekonomik durumu iyi olmayan gruplarda obezitenin çok yaygın olduğu malum. ABD genelinde, şahsi koruyucu malzeme sıkıntısı yaşanmasının birkaç sebebi var. Malzeme üretiminde dışa, bilhassa Çin’e bağımlılık söz konusu. İthal edilen malzemeler için yerel yönetimler arasında, yerel yönetimler ile federal hükümet arasındaki rekabet ve nihayet ticari işletmeler olan hastanelerin masrafı sınırlandırma kaygısı var. Doktor ve hemşireler koruyucu malzemenin yeterli olmadığını ifade ederken, hastane yöneticileri stokların yeterli olduğunu belirtiyor. Süreç sağlık sektörünün çarpıklığını iyice gözler önüne serdi; hastalarını en iyi şekilde tedavi etmeye çalışan doktor ve hemşireler ile yıllık bonus hesapları yapan hastane ve tıp eğitimi almamış hastane yöneticileri arasındaki uçurum.”