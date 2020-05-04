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04.05.2020 - 07:00 | | PAŞA ALYURT Ankara

Bürokratik mekanizma ortadan kaldırıldı

Kovid-19 vaka sayısının 1.1 milyonu geçtiği, can kaybının da 70 bine yaklaştığı ABD’de sağlık sistemi çökme noktasına geldi.

Bürokratik mekanizma ortadan kaldırıldı
PAŞA ALYURT Ankara

Ekonomisinde de kriz çanları çalan ülkenin bu noktaya nasıl geldiğini Milliyet Colorado Üniversitesi İnovasyon (Yenileşim) Ofisi’nde akademik keşiflerin ticarileştirilmesi üzerine çalışan akademisyen Çiğdem Benam’e sordu. Benam, ABD Başkanı Donald Trump’ın iktidara geldiği ilk günlerde ilk yaptığının salgın döneminin koordinasyonundan sorumlu olacak Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (CDC) bütçesini yüzde 17 azaltmak olduğunu söyledi. “CDC acil durumda testleri üretmekten sorumluydu. Krizin başında ürettikleri testlerin bozuk olduğu anlaşıldı” diyen Benam, Trump’ın 2018’de Ulusal Güvenlik Kurulu’nun pandemilere hazırlıktan sorumlu Küresel Sağlık Birimi’ni lağvettiğini de belirterek, “Dolayısıyla Beyaz Saray’da bu tür krizleri yönetebilecek bürokratik mekanizma ya ortadan kaldırılmıştı ya da bütçe ve yetkileri kısıtlanmıştı. Bu Washington’da eyaletlerdeki mücadeleyi yönlendirecek, koordine edecek bürokratik mekanizmanın yok olmasına yol açtı” dedi.

Bürokratik mekanizma ortadan kaldırıldı

Sosyo-ekonomik koşullar

Massachusetts’in hastalığın hızlıca yayıldığı bölgeler arasında olduğunu söyleyen Çiğdem Benam, ABD’nin en iyi üniversite ve hastanelerinin olduğu bölgede de kişisel ekipman eksikliği yaşandığına işaret ederek şunları dedi:

“Bu bölgelerde hastalıktan iki grubun orantısız şekilde etkilendikleri göze çarpıyor; huzur evinde yaşayan yaşlılar ile siyahi Amerikalılar. Farklı şekilde etkilenmelerinin altında sosyo-ekonomik koşullar olduğu belirtiliyor. 2017 verilerine göre nüfusun yüzde 8’inin sağlık sigortası bulunmamaktaydı. Doktor ve hastanelere erişimleri olmadığı anlamına geliyor. Obezitenin hastalığın ağır geçmesine yol açan sebeplerden biri olduğu sıkça tekrarlanıyor. Amerikan toplumunda, özellikle sosyo-ekonomik durumu iyi olmayan gruplarda obezitenin çok yaygın olduğu malum. ABD genelinde, şahsi koruyucu malzeme sıkıntısı yaşanmasının birkaç sebebi var. Malzeme üretiminde dışa, bilhassa Çin’e bağımlılık söz konusu. İthal edilen malzemeler için yerel yönetimler arasında, yerel yönetimler ile federal hükümet arasındaki rekabet ve nihayet ticari işletmeler olan hastanelerin masrafı sınırlandırma kaygısı var. Doktor ve hemşireler koruyucu malzemenin yeterli olmadığını ifade ederken, hastane yöneticileri stokların yeterli olduğunu belirtiyor. Süreç sağlık sektörünün çarpıklığını iyice gözler önüne serdi; hastalarını en iyi şekilde tedavi etmeye çalışan doktor ve hemşireler ile yıllık bonus hesapları yapan hastane ve tıp eğitimi almamış hastane yöneticileri arasındaki uçurum.”

3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kalktıİçişleri Bakanlığı'nca yeni tip corona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Bakanlık tarafından 28 Nisan Salı günü yayımlanan genelgeyle, Zonguldak'ın yanı sıra büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van il sınırları içinde 1 Mayıs Cuma itibarıyla başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması, 72 saatlik sürenin ardından saat 00.00 itibarıyla kaldırıldı.
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