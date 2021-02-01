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01.02.2021 - 16:02 | | DHA

Büyük ikramiye 6'ncı kez vurdu!

ABD'de eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. Ülkede büyük ikramiye 6'ncı kez Idaho eyaletinde yaşayan Bryan Moss'a çıktı.

Büyük ikramiye 6'ncı kez vurdu!

ABD'nin Idaho eyaletinde yaşayan Bryan Moss'un yüzüne şans tam 6'ncı kez güldü. "Yok böyle şans" dedirten Moss, Mega Millions'tan 250 bin dolarlık ( 1 milyon 795 bin TL) piyangoyu kazandı. Moss kazandığı ikramiyeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Talihli Moss yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Idaho devlet okullarını desteklemekten gurur duyuyorum, gerçekten bu yüzden oynuyorum. 6'ncı kez piyango çıkması açık şansın göstergesi. Ayrıca bu parayı tamamen kızımın eğitimi için kullanacağım. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

 

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