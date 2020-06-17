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17.06.2020 - 17:28 | | İHA

Büyük tehlike... Tamamında corona virüs tespit edildi!

Gelen son dakika haberine göre, Almanya'nın Rheda-Wiedenbrück kasabasındaki mezbahada çalışanların tamamında corona virüs tespit edildi.

Büyük tehlike... Tamamında corona virüs tespit edildi!

Almanya'nın Gütersloh kenti yakınlarında Rheda-Wiedenbrück kasabasındaki bir mezbahada çalışların 128'inde yapılan corona virüs testinde çalışanların tamamı Covid-19 tespit edildi. Ayrıca kasabada yaşayan 500 kişiye yapılan corona virüs testinin de 400'ü pozitif çıktı. Enfekte olanların mezbahanın domuz kesimi bölümünde çalışanların olduğu bildirildi. Mezbahada çalışanların temas ettikleri kişiler ise önlem olarak karantinaya alındı. Kasabada vaka sayısının artması nedeniyle bütün anaokulları ve ilkokullarda yeni öğretim yılına kadar ara verildi.

Mayıs ayında Coesfeld kendi bölgesindeki bir et fabrikasında meydana gelen bir salgın sonrasında sağlık otoriteleri tarafından yapılan büyük ölçekli bir korona serisi testinde, Tönnies'te sadece birkaç vaka bulunmuştu.

Son Dakika: Libya'ya üst düzey ziyaret!Gelen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Trablus'a gitti.
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