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17.09.2020 - 12:31 | | DHA

Büyükelçi nesli tükenmek üzere olan kaplumbağayı yediği için özür diledi

Avustralya’nın Kamboçya Büyükelçisi Pablo Kang, nesli tükenmekte olan bir kaplumbağayı yediği anı sosyal medya üzerinden paylaştı. Büyükelçi, gelen tepkiler üzerine paylaşımı silerek, sosyal medya hesabından özür diledi.

Büyükelçi nesli tükenmek üzere olan kaplumbağayı yediği için özür diledi

Avustralya’nın Kamboçya Büyükelçisi Pablo Kang, nesli tükenmekte olan kambulağı yiyerek yediği anı sosyal medyada paylaşması ülkede infial yarattı. Avustralyalı diplomat Pablo Kang, yumuşak kabuklu bir kaplumbağayı yerken yemeğinin fotoğraflarını sosyal medyada yayınladı. Avusturalya'daki hayvan hakları derneği üyeleri tarafından tepkiyle karşılanan diplomat Kang, “Merhaba. Yumuşak kabuklu kaplumbağalar ve yılan balıkları hakkındaki gönderimi kaldırdım ve üzülen herkesten özür dilerim. Niyetim bu yemekleri tanıtmak değil, insanlara ziyaretim sırasında bana sunulan yiyeceklerden bazılarını anlatmaktı” dedi.

YEMEKLERDE KULLANILIYOR

Sosyal medyadan gelen tepkiler arasında yer alan bazı uzmanlar ise, son yıllarda yayınladıkları çalışmalarda Güneydoğu Asya'daki tüm yumuşak kabuklu kaplumbağaların yemeklerde kullanıldığı için neslinin tükenmekte olduğunu ifade etti.

 

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