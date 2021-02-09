Buzul felaketinde can kaybı artıyor

Hint basınındaki haberlere göre, önceki gün Uttarakhand eyaletindeki Chamoli bölgesinde bulunan Dhauliganga Nehri'ne buzul düşmesi sonucu oluşan selin ardından 5 kişinin daha cesedi bulundu.

Böylelikle olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükselirken, en az 160 kişiden hala haber alınamadı.

Hükümet yetkilileri, Dhauliganga'da yapım aşamasındaki bir hidroelektrik santrali ile Alaknanda'daki bir diğer hidroelektrik santraline ve çok sayıda yerleşim yerine zarar veren selin ardından kaybolan kişilerin bulunması için yüzlerce görevlinin katılımıyla arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Kaybolanların çoğunun hidroelektrik santrali projelerinde çalışanlar olduğunu anımsatan yetkililer, gece boyunca selin ardından oluşan çamuru kazı makinalarıyla temizlemeye çalıştıklarını ve mahsur kalan işçileri kurtarma umutları olduğunu belirtti.

İklim değişikliği ve tehlikeli yapılaşma zararı artırıyor

Ülkede 31 kişinin hayatına mal olan ve 160'dan fazla kişinin de kaybolduğu felaketin ardından, buzul parçasındaki kırılmaya neyin yol açtığı merak konusu oldu.

Bilim insanları, bu kazanın, ülkenin en yüksek ikinci dağı olan Nanda Devi'nin zirvesindeki bir buzulun, küresel ısınmanın etkisiyle eriyerek düşmüş olabileceğini belirtti.

Bu arada uzmanlar, iklim değişikliğinin yanı sıra tehlikeli yapı uygulamalarının da bu tarz felaketlerin zararını artırdığı değerlendirmesinde bulundu.

Hindistan'da önceki gün Nanda Devi buzulunun bir parçasının kırılarak Dhauliganga Nehri'ne düşmesinin ardından sel meydana gelmişti.

Yetkililer, selin bir elektrik santraline ve çok sayıda yerleşim yerine zarar verdiğini ve yaklaşık 150 kişiden haber alınamadığını belirtmişti.

Hint-Tibet Sınır Polisi (ITBP), sel felaketinden etkilenen Raini köyü yakınlarında arama kurtarma operasyonu başlatmıştı.

Uttarakhand'da 2013'te şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen heyelan ve sellerde binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.