MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Buzul şelaleye tırmanırken öldü!
ABONE OL
31.12.2020 - 10:33 | | DHA

Buzul şelaleye tırmanırken öldü!

"Glacier Bro" lakaplı Çinli sosyal medya fenomeni ve çevreci Wang Xiangjun'un, Tibet'te buzul şelaleye tırmanırken düşerek öldüğü tahmin ediliyor. Xiangjun, buzulları araştıran ve çekimler yapan bir çevreci olarak biliniyordu.

Buzul şelaleye tırmanırken öldü!

Tibet’te 20 Aralık'ta bir buzul şelalesini araştırırken ortadan kaybolan, "Glacier Bro" lakaplı Çinli sosyal medya fenomeni ve çevreci Wang Xiangjun'un, sosyal medya hesabından Cumartesi günü yapılan açıklamada ünlü fenomenin öldüğü duyuruldu.

Wang Xiangjun'un Tibet'in kuzeyindeki Lhari ilçesinde bir buzul şelalesine tırmandığını ve bu sırada kaza geçirdiği açıklandı. Yetkililerin, Wang Xiangjun'un cansız bedenini aradığı belirtildi.

O konuşursa Muhsin Yazıcıoğlu suikasti çözülecek! FETÖ'nün kilit ismi yakalandı!İstanbul’da düzenlenen operasyonda, FETÖ’nün en kritik isimlerinden Kamil Bakum ve Eşref Üstünova gözaltına alındı. FETÖ’nün avukatlardan sorumlu mahrem imam olan Kamil Bakum, Muhsin Yazıcıoğlu’nun düştüğü helikopterden cihazları söken iki astsubayın avukatlığını yapan Mustafa Atalar’ı yönlendiren kişi olarak da aranıyordu. FETÖ itirafçısı olan, Abdullah Önder’de, ‘Bakum’un da aralarında bulunduğu 6 isim konuşursa, Muhsin Yazıcıoğlu suikasti çözülür’ demişti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yılbaşı öncesi şok baskın! Tonlarca kaçak alkol ele geçirildi

Yılbaşı öncesi şok baskın! Tonlarca kaçak alkol ele geçirildi

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Değişti...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Değişti...

Polise ateş edip kaçtı! Ortalık karıştı

Polise ateş edip kaçtı! Ortalık karıştı

Son dakika! Bakanlık'tan yeni genelge: Süre 1 Mart’ta kadar uzatıldı

Son dakika! Bakanlık'tan yeni genelge: Süre 1 Mart’ta kadar uzatıldı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet