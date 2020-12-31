31.12.2020 - 10:33 | | DHA
Buzul şelaleye tırmanırken öldü!
"Glacier Bro" lakaplı Çinli sosyal medya fenomeni ve çevreci Wang Xiangjun'un, Tibet'te buzul şelaleye tırmanırken düşerek öldüğü tahmin ediliyor. Xiangjun, buzulları araştıran ve çekimler yapan bir çevreci olarak biliniyordu.
Tibet’te 20 Aralık'ta bir buzul şelalesini araştırırken ortadan kaybolan, "Glacier Bro" lakaplı Çinli sosyal medya fenomeni ve çevreci Wang Xiangjun'un, sosyal medya hesabından Cumartesi günü yapılan açıklamada ünlü fenomenin öldüğü duyuruldu.
Wang Xiangjun'un Tibet'in kuzeyindeki Lhari ilçesinde bir buzul şelalesine tırmandığını ve bu sırada kaza geçirdiği açıklandı. Yetkililerin, Wang Xiangjun'un cansız bedenini aradığı belirtildi.
O konuşursa Muhsin Yazıcıoğlu suikasti çözülecek! FETÖ'nün kilit ismi yakalandı!İstanbul’da düzenlenen operasyonda, FETÖ’nün en kritik isimlerinden Kamil Bakum ve Eşref Üstünova gözaltına alındı. FETÖ’nün avukatlardan sorumlu mahrem imam olan Kamil Bakum, Muhsin Yazıcıoğlu’nun düştüğü helikopterden cihazları söken iki astsubayın avukatlığını yapan Mustafa Atalar’ı yönlendiren kişi olarak da aranıyordu. FETÖ itirafçısı olan, Abdullah Önder’de, ‘Bakum’un da aralarında bulunduğu 6 isim konuşursa, Muhsin Yazıcıoğlu suikasti çözülür’ demişti.