MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Çad'da Boko Haram'dan askeri birliğe saldırı: 92 ölü, 47 yaralı
ABONE OL
25.03.2020 - 04:46 | | AA

Çad'da Boko Haram'dan askeri birliğe saldırı: 92 ölü, 47 yaralı

Orta Afrika ülkesi Çad'da terör örgütü Boko Haram'ın ordu mensuplarına düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 92 askerin yaşamını yitirdiği, 47 askerin yaralandığı bildirildi.

Çad'da Boko Haram'dan askeri birliğe saldırı: 92 ölü, 47 yaralı

Ulusal basındaki haberlere göre Çad Cumhurbaşkanı Idris Deby saldırının düzenlendiği bölgede yaptığı açıklamada, Çad Gölü eyaletindeki Bouma kentinde Boko Haram mensuplarının askeri birliğe saldırdığını, çıkan çatışmanın en az 5 saat sürdüğünü belirtti.

Saldırıda en az 92 askerin hayatını kaybettiğini, 47 askerin yaralandığını aktaran Cumhurbaşkanı Idris Deby, "İlk defa bu kadar çok canımızı kaybettik. Buna cevabımız şiddetli olacak." ifadesini kullandı.

Yerel basında, saldırı esnasında hava desteği için gönderilen bir uçağın vurulduktan sonra geri döndüğü aktarıldı.

Öte yandan ordu, bölgenin tamamen kontrolü altında olduğunu duyurdu.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

 

    Kapalı olan kafeteryaya giden kişiler uyardı, bıçaklandıManisa'nın Turgutlu ilçesinde, yeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olan kafeteryaya giden 2 kişi, kendilerine uyarıda bulunan iş yeri çalışanını darbetti ve bıçakla yaraladı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Osmaniye'de 3.5 büyüklüğünde deprem

    Son dakika | Osmaniye'de 3.5 büyüklüğünde deprem

    Milyonlarca çalışan için geçerli! O parayı alabilirsiniz

    Milyonlarca çalışan için geçerli! O parayı alabilirsiniz

    İngilizlerden yorum: Özgürlüğün sonu!

    İngilizlerden yorum: Özgürlüğün sonu!

    Corona virüs destekleri peş peşe geldi!

    Corona virüs destekleri peş peşe geldi!

    Sıradaki Haber