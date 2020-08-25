MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri California'da orman yangınları yedi can aldı
ABONE OL
25.08.2020 - 09:54 | | AA

California'da orman yangınları yedi can aldı

Yüzlerce noktadan yükselen alevler 100 binden fazla insanın evlerini terk etmesine yol açtı, 1200 kilometrekarelik alan küle döndü.

California'da orman yangınları yedi can aldı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde geçen hafta başlayan ve halen devam eden orman yangınlarında, 7 kişinin öldüğü, 100 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.

Kaliforniya İtfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, 15 Ağustos'tan bu yana devam eden orman yangınlarında 7 kişinin hayatını kaybettiği ve toplamda 1,2 milyon dönümden fazla ormanlık alanın tahrip olduğu belirtildi.

Açıklamada, 700 bin dönümlük alandaki yangınların yıldırım düşmesi sonucu çıktığı, eyalet tarihindeki en büyük yangınlar arasında olduğu aktarıldı.

Kovid-19 salgını şartları zorlaştırdı

Eyaletin bazı bölgelerinde mevcut hava şartlarının yangının gelişmesine elverişli olmasından dolayı birçok okul ve parkın kullanıma kapatıldığı, evlerini kaybeden 10 binlerce kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle akraba veya arkadaşlarının yanına sığınmaktan çekindiği ifade edildi.

Bölgenin itfaiye birimi tarafından yapılan açıklamada, yıldırım düşme oranının geçen haftaya göre daha seyrekleştiği için yangın söndürme çalışmalarının biraz kolaylaştığı, ancak alanın büyüklüğünden kaynaklanan zorluklar nedeniyle tamamen söndürülmesinin çok uzun zaman alacağı belirtildi.

Öte yandan, Ulusal Meteoroloji Servisi tarafından yapılan bilgilendirmede, Kaliforniya eyaletinde "kırmızı bölge" ilan edilen alanda yaşayan 10 milyondan fazla insanın risk altında olduğu, en az 1200 evin yangında küle döndüğü kaydedildi.

Giresun’un Dereli ilçesinde hafta sonu yaşanan sel işte böyle geldiGiresun'da hafta sonu yaşanan şiddetli yağışlar sonrasında yaşanan selden en fazla etkilenen Dereli ilçesinde geçtiğimiz Cumartesi akşamı çekilen bir görüntü selin ilk anlarında yaşananları gözler önüne seriyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

YKS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ÖSYM adresi: sonuc.osym.gov.tr

YKS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ÖSYM adresi: sonuc.osym.gov.tr

Milyonları ilgilendiriyor! 7117 liradan fazla ödeyene hapis cezası

Milyonları ilgilendiriyor! 7117 liradan fazla ödeyene hapis cezası

Yılmaz Erdoğan'dan Demet Akbağ müjdesi

Yılmaz Erdoğan'dan Demet Akbağ müjdesi

Mesaide topuklu ayakkabı kazası iş kazası sayılacak!

Mesaide topuklu ayakkabı kazası iş kazası sayılacak!

Sıradaki Haber