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17.08.2020 - 14:13 | | İHA

California'da yıldırım düştü, orman yangını çıktı

ABD’nin California eyaletinde yaz fırtınası nedeniyle yıldırım düşmesi sonucu orman yangınlarının çıktığı belirtildi.

California'da yıldırım düştü, orman yangını çıktı

ABD’nin California eyaletinde gece saatlerinde etkili olan yaz fırtınası gök gürültülü sağanak yağış ve yıldırım getirdi. Gece boyunca yüzlerce yıldırım düştüğü belirtilen California’da yıldırım düşmesi nedeniyle orman yangınlarının çıktığı bildirildi. Eyaletin Los Angeles kentinde yaşayan yüzlerce kişi orman yangını nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı. Angeles Ulusal Ormanı’nda 4 bin 500’den fazla evin risk altında olduğu öğrenildi. Rüzgar ve yıldırım düşmesinin yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı ifade edildi.

    Otomobilden indirdikleri şahsı dakikalarca dövdülerNevşehir’in Ürgüp ilçesinde meydana gelen olayda bilinmeyen bir sebepten dolayı araç içerisinde bulunan 1 kişi, 4 kişi tarafından öldüresiye dövüldü.
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