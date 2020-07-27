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27.07.2020 - 07:00 |

Çamaşırhaneden fenomenliğe

Tayvan’ın merkezinde bulunan Wansho Çamaşırhanesi’nde müşterilerin kıyafetleri yıkanıyor, ütüleniyor ve temizleniyor.

Çamaşırhaneden fenomenliğe

Bu çamaşırhanede unutulan kıyafetler ise sosyal medyada yayınlanıyor. İşletmenin sahipleri Chang Wan-ji (83) ve Hsu Sho-er (84), müşterilerin dükkânda unuttukları kıyafetleri giyip, fotoğraf çektirmeye başladı. Fotoğraflar, sosyal medya hesaplarından yayınlamaya başlayınca çift, dünyaca tanınan sosyal medya fenomenine dönüştü. Çiftin fotoğraflarını 31 yaşındaki torunları Reef Chang çekti. Chang, dede ve ninesinin koronavirüs salgını sebebiyle işleri durma noktasına geldiğini söyledi. Fotoğrafların 27 Haziran’da açılan sosyal medya hesabından yayınlanmaya başlanmasından çiftin takipçi sayısı  kısa süre sonra sayısı 230 bine ulaştı.

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