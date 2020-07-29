Camiyi kundaklayıp slogan yazdılar

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Yahudi yerleşimcilerden olduğu belirtilen birkaç kişi, Ramallah’ın El-Bire bölgesinde bulunan El-Birr Ve’l İhsan Camii’nin müştemilatını ateşe verdi. Abdesthane bölümü yangında zarar görürken, söz konusu kişiler, caminin duvarlarına İbranice “Araplara kuşatma uygulayın, Yahudilere değil” şeklinde sloganlar yazdı. Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakan Vekili Hussam Eburrab, “Bu ırkçı saldırının tüm sorumluluğu bu terörist gruplara açıkça destek veren işgalci İsrail’e aittir” dedi.