29.02.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER
Can kurtarmak için atladı
Myanmar’da Yangın Nehri kıyısındaki Pansodan feribot limanına yanaşan teknedeki Khin Chan Mya adlı kadın suya düştü.
Teknenin kaptanı U Myint Aye de kadını kurtarmak için 12 metre yükseklikteki kabinden suya atladı. Mya’yı suya giren iki kişiyle birlikte kurtaran cesur kaptanın tekneden atladığı anlar objektife yansıdı.
Yunanistan'a geçen göçmenler Avrupa'nın içlerine yürüyorAvrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişleri sürüyor. Pazarkule sınır kapısı önünde bekleyen yüzlerce göçmen havadan görüntülendi. Türkiye'nin çeşitli illerinden yola çıkıp Edirne'ye gelen göçmenler, sınır kapılarını kapatan Yunanistan'a, Doyran köyünden Meriç Nehri'ni lastik botla aşarak geçiyor. Yunan askerleri, göçmenlerin geçişini engellemek için sık sık gaz bombası kullanırken, nehirde lastik botları kuma saplanan aile, 2 saat sonra kurtarıldı.