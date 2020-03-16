Canlı blog- Dünyada son durum! Corona virüs kabusu Avrupa'da

Corona virüs salgını tüm dünyada yayılmaya devam ediyor. Canlı blogla dünyada yaşanan gelişmeleri anbean aktarıyoruz.

19.25: Mısır'da corona virüs nedeniyle uluslararası tüm uçuşlar durduruldu

19.07: Batı Afrika ülkelerinden Liberya'da ilk yeni tip corona virüs (covid-19) vakası tespit edildi.

18.55: AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 'Üye ülkelere yapılacak gerekli olmayan seyahatlere 30 günlük geçici kısıtlama getirildiğini, ülkesine dönen AB vatandaşlarının, İngiliz vatandaşlarının, bazı sağlık çalışanlarının ve bilim adamlarının istisna tutulduğunu' duyurdu.

18.51: Bosna Hersek'te afet ve olağanüstü hal ilan edilirken, Arnavutluk'ta ise corona virüsle mücadele için serbest dolaşıma sınırlama getirdi.

18.48: Rusya'da yeni tip corona virüs (covid-19) tanısı konan kişilerin sayısı, son 24 saatte 30 kişi artarak, 93'e çıktı.

18.46: İspanya'da yeni tip corona virüs (covid-19) vaka sayısının 9 bini geçtiği bildirildi.