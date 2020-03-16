Canlı blog- Dünyada son durum! Corona virüs kabusu Avrupa'da: Fransa'da...

Corona virüs salgını tüm dünyada yayılmaya devam ediyor. Canlı blogla dünyada yaşanan gelişmeleri anbean aktarıyoruz.

22.24: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yeni tip koronavirüs nedeniyle ülke genelinde yarından itibaren serbest dolaşımın sınırlandırılacağını açıkladı.

22.21: ABD Yüksek Mahkemesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle nisan başına kadarki sözlü yargılamaların ertelendiğini duyurdu.

22.18: ABD'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 71'e yükseldi

22.05: Tunus Ulaştırma Bakanı Enver Maruf, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Libya sınırının kapatıldığını açıkladı.

22.01: Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve'de ilk defa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görüldüğü bildirildi.

22.00: Sudan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı "acil durum" ilan etti.

21.56: Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının azaltılması için alınan kararların "radikal kararlar" olduğunu bildirdi.

21.50: Kanada, Kovid-19 salgını nedeniyle sınırlarını yabancılara kapattı.

21.28: Karayipler ülkesi Küba, İngiltere'nin talebi üzerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları tespit edilen "MS Braemar" adlı yolcu gemisinin ülkedeki bir limana yanaşmasına izin verdi.

21.48: Rusya'da, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yabancı ülke vatandaşlarının ülkeye girişini 1 Mayıs'a kadar yasaklandı.

21.03: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkenin yeni tip corona virüs (covid-19) hastalığına karşı aldığı tedbirleri bir adım ileri taşıyarak ateşi veya öksürüğü olan birinin yaşadığı hanedeki herkesin 14 gün kendisini karantinaya almasını tavsiye etti.

20.35: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, tüm ülkelere "şüpheli her vaka için (yeni tip koronavirüs) Kovid-19 testi yapılması" çağrısında bulundu.

20.12: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 349 kişi artarak 2 bin 158'e yükseldi

20.11: İsviçre hükümeti, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ülkede hızla yayılması üzerine olağanüstü hal ilan etti.

19.48: İtalya'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke ekonomisini desteklemek için 25 milyar avroluk acil destek paketini onayladı.

19.25: Mısır'da corona virüs nedeniyle uluslararası tüm uçuşlar durduruldu

19.07: Batı Afrika ülkelerinden Liberya'da ilk yeni tip corona virüs (covid-19) vakası tespit edildi.

18.55: AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 'Üye ülkelere yapılacak gerekli olmayan seyahatlere 30 günlük geçici kısıtlama getirildiğini, ülkesine dönen AB vatandaşlarının, İngiliz vatandaşlarının, bazı sağlık çalışanlarının ve bilim adamlarının istisna tutulduğunu' duyurdu.

18.51: Bosna Hersek'te afet ve olağanüstü hal ilan edilirken, Arnavutluk'ta ise corona virüsle mücadele için serbest dolaşıma sınırlama getirdi.

18.48: Rusya'da yeni tip corona virüs (covid-19) tanısı konan kişilerin sayısı, son 24 saatte 30 kişi artarak, 93'e çıktı.

18.46: İspanya'da yeni tip corona virüs (covid-19) vaka sayısının 9 bini geçtiği bildirildi.