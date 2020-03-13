Canlı Blog - Son dakika: 50 milyon insan işini kaybedebilir

Neredeyse her dakika onlarca insana bulaşan coronavirüs salgınındaki tüm gelişmeleri anbean canlı blogla aktaracağız.

10.35 : Afrika ülkesi Kenya'da ilk kez corona virüs görüldü. 12 Mart gecesi test sonucu belli olan hastanın ABD ve İngiltere'ye seyahat ettiği bildiriliyor.

10.25 : Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton'a yapılan corona virüs testi pozitif sonuç verdi. Cuma sabahı uyandığında yüksek ateş ve boğaz ağrısı hissettiğini söyleyen Dutton, hemen ardından hastaneye kaldırıldı.

Avustralya'da insanların bir araya geldiği tüm büyük organizasyonların iptal edilmesi öneriliyor. Kameraların karşısına geçen Başbakan Scott Morrison, 500 veya daha fazla kişinin katılımıyla gerçekleşecek etkinliklerin iptal edilmesini istedi. Söz konusu önlemler, okulları, üniversiteleri, toplu taşıma araçlarını veya havalimanlarını kapsamıyor.

Melbourne'de bu hafta sonu yapılacak Formula 1 Dünya Şampiyonası 2020 sezonunun ilk yarışı Avustralya Grand Prix'si, iptal edildi. Yarışı önceki sezonlarda yaklaşık 100 bin seyirci yerinde izliyordu.





BORSALAR ÇÖKTÜ, TARİHİ KAYIP

10.15 : Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi, salgınla birlikte küresel çapta 50 milyon turizm çalışanının işini kaybetme riski bulunduğunu duyurdu. Halihazırda binlerce uluslararası ucuş gerçekleşmiyor, yolcu gemileri limanlardan ayrılamıyor.

10.05 : Virüs salgını ekonomiyi de vurdu, dünya piyasalarında panik sürüyor. ABD ve Avrupa'da borsaların dün 1987'deki 'Kara Pazartesi'den bu yana en büyük günlük kaybı yaşamasının ardından Asya piyasaları da güne sert düşüşle başladı.

Japonya'da Tokyo Borsası'nda Nikkei endeksinin yüzde 7, Güney Kore'de Seul Borsası'nda Kosdaq endeksinin yüzde 8 düşmesinin ardından borsalarda işlemler 20 dakika durduruldu. Günün ilk saatlerinde borsalarda düşüş oranı Australya'da yüzde 7, Yeni Zelanda'da da yüzde 8 oldu.

Reuters haber ajansına konuşan Sydney merkezli borşa şirketi Commsec'ten James Tao, "Piyasalarda korku ve panik havası var" dedi.

10.00 : Kuzey Afrika ülkesi Tunus'ta altı kişide daha Covid-19 tespit edilince vaka sayısı 13'e yükseldi.

09.45 : Almanya'nın Bavyera eyaletinde okullar 6 Nisan'a kadar tatil edildi. Almanya genelinde 2 bin 78 Covid-19 vakası kayıtlara geçmiş durumda.

09.35 : Ülkedeki yabancıların tümünü karantinaya alan Kuzey Kore, 70 yabancının daha topraklarını terk etmesine izin verdi. Resmi haber ajansı KCNA, ülkeden ayrılanların corona virüs belirtisi göstermediğini aktardı. Kuzey Kore'de halen yaklaşık 30 yabancı karantinada.

09.15 : Bugün itibariyle yalnızca bir vakanın görüldüğü Asya ülkesi Nepal, dünyanın en yüksek zirvesi Everest Dağı'na tırmanışları askıya aldı. Yasak, 30 Nisan tarihine kadar sürecek. Everest'in diğer yüzünde yer alan Çin, benzer bir kararı daha önce uygulamaya koymuştu.





FIRST LADY'DE VİRÜS ÇIKTI

08.35 : Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie Gregoire Trudeau da coronavirüse yakalandı. İngiltere'den döndükten sonra hastalığın belirtilerini gösteren First Lady Trudeau, teste sokulmuştu.

Kanada Başbakanı ise şimdilik herhangi bir belirtiye sahip değil ve sağlık durumu iyi. Trudeau ailesi 14 gün boyunca karantinada tutulacak. Kuzey Amerika ülkesi Kanada'da şimdiye kadar 117 vaka belirlenmiş, bir kişi yaşamını yitirmişti.

07.50 : Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun iletişim danışmanı Fabio Wajngarten'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinden birkaç gün sonra koronavirüse yakalandığı açıklandı.

Dünya şimdi, geçen hafta ABD lideriyle Beyaz Saray'da çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Fabio Wajngarten'in Trump ve Bolsonaro'ya virüs bulaştırıp bulaştırmadığını merak ediyor.

'Tropik Trump' lakabıyla tanınan Brezilya Bolsonaro, maskeyle basın toplantısı düzenledi ve bugün coronavirüs testine girdiğini açıkladı. Ülkenin soluğunu tutarak beklediği sonucun, birkaç saat içinde açıklanması bekleniyor.

BBC, ABD Başkanı Trump'ın henüz teste girmek gibi bir planının olmadığını bildiriyor.





ÇİN'İN GİZLEDİĞİ BÜYÜK SIR

07.45 : Çin ana karasında son 24 saatte yalnızca sekiz yeni vaka belirlendi, ülke çapında 80 bin 813 hasta bulunuyor. Toplam 3 bin 176 can kaybının gerçekleştiği Çin'de, son bir günde ölenlerin sayısı da yedi. Çin'e bağlı özerk şehir Hong Kong'da ise coronavirüs bağlantılı dördüncü ölüm gerçekleşti.

Milyonlarca insanı haftalarca karantina altında tutan Çin'de sosyal ve ekonomik hayat yeniden canlanıyor. Büyük firmalarda işe dönüşler yüzde 95'i buldu, küçük ve orta ölçekli işletmelerde ise bu oran yüzde 60 seviyelerinde. Teknoloji devi Apple, Çin'deki mağazalarını yeniden açıyor.

Çin'den gelen bir başka şoke edici bilgi, ilk corona virüs vakasının 12 Aralık'ta değil Hubei eyaletinde 17 Kasım tarihinde görülmesi. South China Morning Post gazetesi, söz konusu haberi resmi raporlardan sayfalarına taşıdı.

07. 20 : Coronavirüse karşı verdiği savaşla dünyaya örnek gösterilen Güney Kore'de 110 yeni vaka daha kayıtlara geçti. 7 bin 979 hastanın olduğu ülkede bugüne kadar 66 insan yaşamını yitirdi.

07.10 : Singapur, İtalya, Fransa, İspanya ve Almanya'dan aktarmalı da olsa gelen tüm yolcuların ülkeye girişine izin vermeyecek. Malezya'daki bir dini etkinliğe katılan iki vatandaşının coronavirüse yakalanması üzerine Singapur ülkedeki 70 camiyi ibadete kapattı.





07.00 : Geceden bu yana yaşanan diğer gelişmeler: