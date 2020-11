'Çaresi kalmazsa Beyaz Saray'ı yakıp kül eder!'

Trump Organisation'ın eski yöneticisi Barbara Res, Başkan Donald Trump'ın Beyaz Saray'da kalmak için "her şeyi yapacağını" söyledi.

Joe Biden seçim zaferi için gerekli 270 delegeden fazlasını toplamasının ardından cumartesi günü ABD başkanlık seçimlerinin kazananı olarak görülmüştü. Ancak Trump seçim sonuçlarını kabul etmeyi reddetti ve birden fazla salıncak eyalette geniş çapta hile yapıldığına dair defalarca asılsız iddia ortaya attı.

Trump Organisation'da yapı işleri bölümünün eski başkan yardımcısı Res perşembe günü MSNBC'den Ari Melber'a verdiği röportajda, Trump'ın makamını terk etmemek için "her şeyi yapacağını" ileri sürdü:

"Biden'ın zaferinde görüldüğü üzere bu, yaşanan kaybın üstesinden gelme meselesi ve o (Trump) her şeyi yapacaktır. Ve hiçbir şey işe yaramazsa Beyaz Saray'ı yakıp kül eder."

Seçimin ardından Trump'ın kampanya ekibi, geniş çapta seçim hilesi yapıldığı gerekçesiyle birçok eyalette dava açmış olsa da bu iddiaları destekleyen herhangi bir kanıt bulunmuyor.

Res, Melber'e, Başkan Trump'ın "kaybetmenin üstesinden gelemediğini" ve seçim sonuçlarını idrak edebilmesinin ihtimal dahilinde olmadığını söyledi:

"Kaybeden olma fikri muhtemelen hiç akıl erdiremeyeceği veya inanamayacağı bir şey, dolayısıyla henüz kaybettiğine inandığını düşünmüyorum."

Res'in bu sözleri, Başkan Trump'ın yeğeni Mary Trump'ın Guardian gazetesi için kaleme aldığı yorum yazısındaki görüşlerin yansıması niteliğinde oldu.

Mary Trump geçen hafta sonu "(Trump) sakin bir geçiş sürecini temin edecek normal faaliyetlerde bulunmayacak. Şu anda elinde kalan tek şey bir şeyleri kırıp dökmek ve öç almak için bunu yapacak" diye yazmıştı.

Kısa süre önce Res, Trump için çalıştığı döneme dair "Tower of Lies: What My Eighteen Years of Working With Donald Trump Reveals About Him" (Yalanlar Kulesi: Donald Trump'la Çalışarak Geçen 18 Yılım Onunla İlgili Neleri Açığa Çıkarıyor) adlı bir kitap çıkarmıştı.

Kaynak: Independent Türkçe