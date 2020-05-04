MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Çarpıcı iddia! 'Trump yönetimi, corona virüste büyük artış bekliyor'
ABONE OL
04.05.2020 - 21:04 | | AA

Çarpıcı iddia! 'Trump yönetimi, corona virüste büyük artış bekliyor'

ABD’de Trump yönetiminin, ülkede ekonominin açılmaya başlamasıyla yeni tip corona virüs vaka ve ölü sayısında ay sonuna doğru büyük artış beklediği öne sürüldü.

Çarpıcı iddia! 'Trump yönetimi, corona virüste büyük artış bekliyor'

New York Times’ta yer alan haberde, Trump yönetiminin ekonomiyi açma girişimleriyle iç idari yazışmalarda, 1 Haziran’a kadar Kovid-19 günlük vaka sayısının 200 bini, ölü sayısının da 3 bini bulmasını projekte ettiği savunuldu.

Haberde, vaka ve ölü sayısındaki artış öngörülerinin ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) modeline dayanan ve Federal Acil Durum Yönetim Ajansınca grafik şeklinde bir araya getirilen projeksiyonlara dayandırıldığı vurgulandı.

Şu ana kadar ABD’de günlük vaka artışının 25 bin, can kaybının 1750 civarında olduğuna dikkat çekildi.

Söz konusu projeksiyonun, 7 haftadır "evde kal" talimatının uygulandığı ve iş yerlerinin kapatıldığı ülkedeki salgınla mücadelede pek bir şeyin değişmediğini gösterdiği belirtilen haberde, ekonominin açılmaya başlamasıyla durumun daha da kötüleşeceği değerlendirmesi yapıldı.

Trump, ölümlerin tekrar 100 bini bulabileceğini söylemişti

Ülkede, Trump yönetiminin teşvikiyle mayıs başında ekonomilerini kısmen açan Iowa, Minnesota, Tennessee ve Teksas gibi eyaletlerde Kovid-19 vaka ve ölü sayısında artış görülmeye başladığı haberlere yansımıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da pazar günü Fox TV’ye verdiği mülakatta, 2 hafta önce söylediği ülke genelinde tahmini toplam 60 bin can kaybı rakamının aksine, Kovid-19 ölümlerinin tekrar 100 bini bulabileceğini belirtmişti.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "YKS, 27-28 Haziran LGS, 20 Haziran tarihinde yapılacaktır"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası basın toplantısı gerçekleştirdi.Milyonlarca öğrenci ve velinin beklediği sınav tarihi de belli oldu. YKS 27-28 Haziran'da, LGS 20 Haziran'da askeri öğrenci sınavı 14 Haziran'da yapılacak.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hangi illerde seyahat yasağı kalktı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Giriş çıkış yasağı (seyahat yasağı) sona eren iller listesi belli oldu

Hangi illerde seyahat yasağı kalktı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Giriş çıkış yasağı (seyahat yasağı) sona eren iller listesi belli oldu

Milyonlarca bekliyordu! Paralar cuma günü hesapta...

Milyonlarca bekliyordu! Paralar cuma günü hesapta...

Virüsü 1 haftada yenen doktor anlattı!

Virüsü 1 haftada yenen doktor anlattı!

Berberler açılış tarihi BELLİ OLDU! - Berberler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Kuaförler ve Berberler açılış tarihi

Berberler açılış tarihi BELLİ OLDU! - Berberler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Kuaförler ve Berberler açılış tarihi

Sıradaki Haber